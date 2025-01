Strabag Real Estate kauft den „Weitblick“ von Value One: VHM hilft

Wien. Strabag Real Estate (SRE) hat den geplanten 120 Meter-Gewerbetower „Weitblick“ nahe dem Wiener Prater erworben. Wirtschaftskanzlei Vavrovsky Heine Marth (VHM) beriet.

Strabag Real Estate (SRE) erwarb mit 19.12.2024 das 120 Meter-Hochhaus-Projekt „Weitblick“ in unmittelbarer Nähe zum Ernst-Happel-Stadion, dem Wiener Prater und der U2, so eine Aussendung des Immobilienunternehmens. Auf einer Fläche von rund 55.000 m² sollen dort neben Büro- und Konferenzflächen ein Hotel mit ca. 300 Zimmern und eine Rooftop-Bar mit Rundum-Blick auf Wien entstehen. Verkäufer ist Immo-Developer Value One, der vor Ort im Stadtrevier Viertel Zwei auch den mit 90 m niedrigeren „Grünblick“-Wohnturm errichtet. Die Visualisierung zeigt links den Wohn- und rechts den Büroturm, wie unschwer zu erkennen ist.

Strabag Real Estate wurde während des Ankaufs vom Real Estate-Team der Wiener Wirtschaftskanzlei Vavrovsky Heine Marth beraten und vertreten. Zuständiger Partner war Christian Marth, der federführend mit Rechtsanwalt Daniel Gebauer den Deal betreute, so die Kanzlei.

Die Statements

„Auch in herausfordernden Zeiten setzt die Strabag Real Estate starke Impulse auf dem Wiener Immobilienmarkt“, so Erwin Größ, Geschäftsführer von Strabag Real Estate. „Der Weitblick steht für visionäres Denken, innovative Konzepte und nachhaltige Entwicklung. Wir freuen uns, dass dieses einzigartige Projekt mit Strabag Real Estate einen erfahrenen und ebenso zukunftsorientierten Partner und Käufer findet, der die Vision weiterträgt“, so Andreas Köttl, Geschäftsführer der Verkäufergesellschaft Viertel Zwei Krieau GmbH.