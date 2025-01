Bildungsanbieter ASW startet mit neuem Außenauftritt ins Jahr 2025

Wien. Einen neuen Außenauftritt zeigt die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): Er soll Innovationsgeist und die besondere Positionierung am Aus- und Weiterbildungsmarkt zeigen.

Mit einem völlig neuen Außenauftritt präsentiert sich die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW) seit 15. Jänner. Claim, Farb- und Bildwelt wurden einem Relaunch unterzogen, die ASW unterstreiche damit ihren Innovationsgeist und ihre singuläre Stellung am Aus- und Weiterbildungsmarkt, teilt die Institution in einer Aussendung mit.

Neue Ziele und neuer Auftritt

Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 stehe die Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen für entsprechend hohe Qualität in der Aus- und Weiterbildung der Wirtschaftstreuhandbranche und anderer kaufmännischer Berufsgruppen. Mit dem Wechsel der Geschäftsführung – Georg Klenner stieg 2022 in die Geschäftsführung auf, Sandra Allmayer bildet seit 2023 gemeinsam mit ihm das Führungsduo der ASW – fiel auch die Entscheidung für eine strategische und visuelle Auffrischung.

„Wir bewegen uns in einer dicht besetzten Bildungslandschaft, in der wir künftig noch profilierter und klarer auftreten und neue Zielgruppen ansprechen wollen, Stichwort Nachwuchsförderung für den Berufsstand. Außerdem wollen wir mit unserem neuen Außenauftritt unser breites Bildungsangebot noch besser erlebbar und spürbar machen“, begründet Geschäftsführerin Sandra Allmayer den Relaunch, der sich über insgesamt rund acht Monate erstreckte und sämtliche Kommunikationskanäle der ASW erfasst.

Nach der Festlegung der strategischen Kommunikationsziele, die aus einem umfassenden Strategieprozess der ASW abgeleitet wurden, startete im Sommer 2024 der mehrstufige Auswahlprozess für die begleitende Agentur, heißt es dazu weiter: Mit innovativen Ansätzen zur Umsetzung der kommunikativen Vorgaben und ihrer hohen Expertise habe die Kreativagentur dotsandlines auf Anhieb überzeugt. Im zweiten Halbjahr 2024 wurden die Kommunikationskanäle – online und Print – an das neue Erscheinungsbild angepasst.

Neuer „Look & Feel“ für das Angebot

Eine erweiterte Farbwelt, ein modernes Text-Bildkonzept und ein sinnstiftender Claim sollen beim neuen Auftritt für hohen Wiedererkennbarkeitswert sorgen. Das etablierte Logo der ASW wurde beibehalten und in den neuen Auftritt integriert. „Dieser eigenständige und unverwechselbare Marktauftritt hilft uns zum Ausdruck zu bringen, wofür die ASW steht: für Innovation, maßgeschneiderte Bildungsangebote auf Basis von facheinschlägigen Karrierepfaden und für ein einzigartiges Gesamtkonzept“, so ASW-Geschäftsführer Georg Klenner.

Damit gelinge es, der Branche der Wirtschaftstreuhänder weiterhin zu 100% zu entsprechen, aber auch klar zu machen, dass die ASW für neue und junge Zielgruppen hoch attraktiv ist. Denn nicht allen sei bekannt, dass „die ASW für diverse Berufsgruppen sowie für Quereinsteiger:innen Top-Aus- und Weiterbildungsangebote bietet und Management-Kompetenzen vermittelt“, so die ASW-Geschäftsführung.

Clean, zeitgemäß und richtungsweisend – so soll sich der Stil des neuen Auftritts der ASW zusammenfassen lassen: „Wo Bildung weiter geht“ lautet der neue Claim, der klar machen soll, dass die ASW Bildungspartnerin für jeden Abschnitt des Berufslebens ist – bei der Berufswahl beginnend über fachspezifische (auch akademische) Berufsabschlüsse und auf die WT-Branche zugeschnittenen Weiterbildungsformaten bis hin zum Erwerb zusätzlicher Managementskills. Bildung gehe auch weiter – durch Innovation, durch bestmögliche Qualität und durch Persönlichkeitsbildung, heißt es. Mit einer Zwei-Schienen-Kommunikation sollen daher gezielt junge Zielgruppen wie auch sozusagen etablierte „Stammkunden“ der ASW angesprochen und informiert werden.

Das Unternehmen

Die ASW hat derzeit laut den Angaben über 30 Mitarbeiter:innen an 6 Standorten in Österreich, mehr als 330 aktiven Referent:innen und über 3.500 Kurs- und Seminartagen im Jahr. Sie zählt damit zu den größten berufsbezogenen Aus- und Weiterbildungsinstitutionen in Österreich. Die ASW ist ein Tochterunternehmen der Kammer der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen.

Man bietet Ausbildungen zum/zur Steuerberater:in, Wirtschaftsprüfer:in und zum/zur Bilanzbuchhalter:in, fachspezifische Diplomen für Kanzleimitarbeiter:innen über berufsspezifische Seminare und Kongresse zu Steuer- und Unternehmensrecht, Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, Betriebswirtschaft und Rechtslehre bis hin zu Intensivprogrammen und Zertifikatslehrgängen. Es gibt Hochschulkooperationen mit sieben Studienformaten, gemeinsam mit vier Universitäten und zwei Fachhochschulen.