Donau ernennt erste Landesdirektorin: Nicole Madreiter leitet Tirol

Innsbruck. Die Donau Versicherung hat Nicole Madreiter zur neuen Landesdirektorin Tirol ernannt. Sie ist die erste Frau in dieser Position.

Bei der Donau Versicherung ist Nicole Madreiter zur neuen Landesdirektorin Tirol ernannt worden. Sie war seit Juli 2024 als Landesdirektor-Stellvertreterin tätig und übernimmt nun die Leitung eines 40-köpfigen Teams in Innsbruck, teilt der zum VIG-Konzern gehörende Versicherer in einer Aussendung mit.

Nicole Madreiter wurde 1978 geboren und schloss eine Lehre als Versicherungskauffrau ab. Sie war bei der Allianz Versicherung sowie der Tiroler Landesversicherung tätig und wechselte im Jahr 2019 zur Donau. Sie verfüge über langjährige Erfahrung in den Haftpflicht- und Industriesparten sowie bei der Maklerbetreuung.

„Schon zahlreiche Impulse“

„Nicole Madreiter qualifiziert sich durch Führungsstärke und Vertriebserfahrung für diese Position. Sie hat bereits für zahlreiche Impulse gesorgt, um unsere Aktivitäten in Tirol zukunftsorientiert auszurichten“, so Franz Zeiler, Vertriebsvorstand der Donau Versicherung. „Ich freue mich, dass Nicole Madreiter die Herausforderung angenommen hat und damit die erste Landesdirektorin der Donau ist“, so Judit Havasi, Generaldirektorin der Donau.

„Entsprechend unserer Strategie setzen wir auf die Stärkung der Marktposition durch hohe Servicequalität. Das Team der Donau in Tirol wird weiter die Zufriedenheit der Kunden in den Mittelpunkt stellen und auch unsere Vertriebspartner können sich auf bestes Service verlassen“, so Madreiter.