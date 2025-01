Dorotheum kauft Schmuckmanufaktur Ehinger Schwarz mit Kanzlei Luther

Ulm/Wien. Die österreichische Dorotheum Gruppe übernimmt acht Filialen der deutschen Schmuckmanufaktur Ehinger Schwarz sowie die Zentrale und die Mitarbeiter. Kanzlei Luther ist behilflich.

Beraten von Luther hat die österreichische Dorotheum Gruppe acht Filialen der Schmuckmanufaktur Ehinger Schwarz übernommen inklusive der Zentrale in Ulm sowie aller Mitarbeiter, so eine Aussendung. Damit habe das Wiener Schmuck- und Auktionshaus Dorotheum das Ulmer Traditionsunternehmen Ehinger Schwarz vor der Schließung bewahrt.

Mithilfe eines Luther Teams unter der Federführung von Thorsten Becker und Andreas Kloyer wurde Ehinger Schwarz laut den Angaben in eine neue Gesellschaft mit dem Namen Ehinger Schwarz by Dorotheum überführt, die alle rund 50 Mitarbeitenden übernehme – inklusive der acht Filialen in Deutschland sowie der Zentrale in Ulm.

Geleitet wird Ehinger Schwarz by Dorotheum von Karin Saey (Head of Retail, Dorotheum) und der bisherigen Geschäftsführerin Sina Geyer. Mit Lob für die Abwicklung der Transaktion durch Luther werden Saey und Dorotheum General Counsel Alexander Schneider in der Aussendung zitiert.

Die Unternehmen

In der Folge des Betriebsübergangs sollen die Werte, die Marken und die Expertise von Ehinger Schwarz bewahrt werden, während gleichzeitig frische Impulse gesetzt werden, um den aktuellen Kundenbedürfnissen gerecht zu werden, wie es heißt. Das Luther Team um Andreas Kloyer und Thorsten Becker war laut den Angaben bereits Ende 2023 für Dorotheum bei einem Distressed M&A-Deal in der Finanzbranche tätig.

Das Dorotheum wurde 1707 von Kaiser Joseph I. gegründet und sieht sich mit seiner mehr als 300-jährigen Geschichte als das älteste der großen Auktionshäuser der Welt sowie als derzeit führendes Auktionshaus Mitteleuropas. Seit dem Jahr 2001 hat das Dorotheum private Eigentümer (Soravia-Gruppe, Familie Dichand). Ehinger Schwarz wurde 1867 gegründet und stehe seit über 140 Jahren für Schmuckideen in Handarbeit und mit viel Liebe zum Detail, wie es heißt.

Das Beratungsteam

Im Luther-Team für das Dorotheum waren (Corporate/M&A): Andreas Kloyer (Partner), Thorsten Becker (Counsel; gemeinsame Federführung), Lida Karra (Associate), Isabel Hoyer (Associate); im Immobilienrecht: Ruth-Maria Eva Thomsen (Partnerin), Tatjana Giutronich (Senior Associate); Capital Markets, Banking & Finance: Rolf Kobabe (Partner); Tax: Zacharias-Alexis Schneider, LL.B. (Partner), Marco-Marcel Niebuhr (Senior Associate), Jolanda Fiss (Associate), Tim Holenburg (Consultant); Arbeitsrecht: Marco Arteaga (Partner), Achim Braner (Partner), Nadine Ceruti (Counsel), Jan Hansen (Senior Associate) und Melina Stamm (Associate).