Deloitte befördert Feurstein, Maurer und Rizzi zu Directors im Tax-Bereich

Wien. Big Four-Multi Deloitte ernennt in Österreich drei neue Directors im Bereich Tax & Legal. Man baue damit die Führungsebene in der Steuerberatung aus.

Johanna Rizzi, Clemens Feurstein und Lukas Maurer sind ab sofort Directors in der Steuerberatung von Deloitte Österreich.

Die drei neuen Directors

Johanna Rizzi (35) ist ab sofort Director im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Die Wiener Steuerberaterin ist seit 2020 für Deloitte tätig und auf die steuerrechtliche Beratung von Familienunternehmen, Privatpersonen und Stiftungen spezialisiert. Rizzi werde künftig auch verstärkt auf die businessübergreifende Zusammenarbeit und die Nutzung von Marktpotenzialen bei Gesetzesänderungen setzen, so eine Aussendung.

Clemens Feurstein (34) ist seit Jahresbeginn Director im Bereich Tax & Legal am neuen Deloitte Standort in Vorarlberg. Der im Bregenzerwald geborene Steuerberater und Wirtschaftsprüfer unterstütze Klientinnen und Klienten seit 10 Jahren bei der Prozessoptimierung im Rechnungswesen sowie externem Reporting. Feurstein betreibe seit Mitte 2022 den Teamaufbau in Vorarlberg und soll diesen künftig weiter vorantreiben.

Lukas Maurer (35) ist seit Jahreswechsel Director im Bereich Tax & Legal bei Deloitte Österreich. Der Steuerberater ist seit 2009 für das Beratungsunternehmen tätig und auf die Themengebiete Tax Compliance und Litigation, die Besteuerung von ausländischen Investments und Vorsorgeprodukten sowie das Wirtschaftliche Eigentümer Register spezialisiert. Künftig werde sich der gebürtige Waldviertler auf den Ausbau der Beratung von Personen mit grenzüberschreitenden Steuerthemen sowie die Ausweitung der Kollegenberatung im Rahmen des Angebots „Supporting Experts“ konzentrieren.