Jörg Spreitzer wird Managing Partner bei Great Place To Work

Wien. Great Place To Work Österreich ernennt Jörg Spreitzer zum neuen Managing Partner. Er leitete bisher als Managing Director die Geschäfte.

Jörg Spreitzer, bisher Managing Director bei Great Place To Work Österreich, wurde zum neuen Managing Partner des Unternehmens ernannt. Spreitzer leitet laut einer Aussendung seit 2023 die Geschäfte bei Great Place To Work Österreich und war davor in leitenden Positionen bei Kommunikationsagenturen wie J. Walter Thompson und Ogilvy sowie im Business-Development für Technologiekonzerne tätig.

Great Place To Work Österreich ist Teil eines internationalen Netzwerks, das sich zur Aufgabe gemacht habe, Unternehmen bei der Schaffung positiver Arbeitsumgebungen zu unterstützen. Geboten werden konkret Analysen und Beratungsleistungen. Besonderes Augenmerk lege man auf die Themen Glaubwürdigkeit, Respekt, Fairness, Stolz und Teamgeist.

Die Statements

„Vertrauen ist der Schlüssel zu exzellenter Business-Performance. Ich freue mich darauf, nun als Managing Partner von Great Place To Work Österreich Unternehmen dabei zu unterstützen, durch eine wertschätzende und vertrauensvolle Unternehmenskultur ihr volles Potenzial zu entfalten. Eine vertrauensbasierte Unternehmenskultur ist nicht nur ein Wettbewerbsvorteil, sondern ein entscheidender Faktor für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen. Gemeinsam mit Great Place To Work möchte ich Organisationen dabei unterstützen, eine Grundlage für nachhaltigen Erfolg und Mitarbeiterzufriedenheit zu etablieren“, so Spreitzer.

Um das Unternehmen weiter voranzutreiben möchte er sein Netzwerk einsetzen und dabei auch „die Märkte in Zentral- und Osteuropa erschließen“, so Spreitzer.