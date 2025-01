KI-Konferenz: Limak lässt Führungskräfte KI-Tools und Use-Cases prüfen

Linz. Am 11. März 2025 veranstaltet die Limak eine KI-Konferenz mit dem Titel „Facing Future: AI-fit to benefit“. Die Veranstaltung richtet sich laut Veranstaltern primär an Führungskräfte.

Die Limak lädt am 11. März 205 zu einer Konferenz rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Die Veranstaltung trägt den Titel „Facing Future: AI-fit to benefit“ und richtet sich laut einer Aussendung primär an Führungskräfte.

Die Konferenz behandelt demnach derzeitige Use-Cases von Künstlicher Intelligenz und bietet den Teilnehmern die Möglichkeit aktuelle KI-Tools selber vor Ort zu testen.

Die Sprecher

Folgende Referentinnen und Referenten stehen auf der Programmliste: