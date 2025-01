Leasingverband ernennt Magdalena Gruber zur Generalsekretärin

Wien. Magdalena Gruber (32) ist neue Generalsekretärin beim Verband Österreichischer Leasing-Gesellschaften (VÖL). Sie war zuvor u.a. bei Kanzlei Cerha Hempel.



Gruber verantwortet seit Jahresbeginn 2025 die Agenden der Generalsekretärin beim VÖL, so eine Aussendung. Sie tritt die Nachfolge von Wolfgang Steinmann an, der im Juli 2024 verstorben ist.

Die Laufbahn

Dr. Magdalena Gruber, BSc (WU) startete nach einem Wirtschaftsrecht und IBWL-Studium an der WU Wien ihre Karriere bei der Wiener Wirtschaftskanzlei Cerha Hempel. Danach folgten Stationen an den Universitäten Wien und Klagenfurt sowie bei der Merkur Versicherung.

Sie besitze fundierte Kenntnisse in der Verbandsarbeit, wurde mit dem Maria-Schaumayer-Preis sowie dem Bankenverbandspreis ausgezeichnet und lehrte in den vergangenen Jahren an den Universitäten Wien und Klagenfurt sowie der FH Wiener Neustadt, heißt es weiter.

„Dynamische Zeit“

„Ich freue mich sehr, den Verband in einer dynamischen Zeit begleiten zu dürfen und die Herausforderungen und Chancen der Zukunft mitzugestalten“, so Gruber: „Mein Ziel ist es, den Verband als starke Stimme für seine Mitglieder weiter auszubauen und die Interessen unserer Branche effektiv zu vertreten.“

„Frau Gruber wird mit ihrer hervorragenden Expertise wesentlich zur Weiterentwicklung des Leasingverbandes beitragen. Es freut uns daher sehr, Magdalena Gruber bei uns im Team zu begrüßen. Sie wird eine große Bereicherung für unsere Mitglieder, sowie für uns sein“, so Alexander Nekolar, Präsident des VÖL.