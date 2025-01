Lukas Krenn ist jetzt neuer Steuer-Anwalt bei DLA Piper

Wien. Lukas Krenn (32) ist neuer Anwalt in der Steuerrechtspraxis von DLA Piper in Österreich. Er arbeitet im Team von Dimitar Hristov.

Wirtschaftskanzlei DLA Piper verstärkt ihre Steuerrechtspraxis in Österreich unter der Leitung von Partner Dimitar Hristov: Lukas Krenn ist jetzt eingetragener Rechtsanwalt und Senior Associate, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Lukas Krenn, LL.M. ist seit Juni 2023 bei DLA Piper am Standort Wien tätig. Nach Abschluss seines Masterstudiums Wirtschaftsrecht an der Wirtschaftsuniversität Wien arbeitete er in verschiedenen Anwaltskanzleien in Wien, unter anderem in einer internationalen Anwaltskanzlei, am Oberlandesgericht sowie als Berufsanwärter in einer Steuerberatungs-Boutiquekanzlei, heißt es weiter.

Krenn verfüge über umfangreiche Erfahrung im Steuerrecht und berate nationale und internationale Unternehmen in den Sektoren Gesundheit, Handel, Chemie, Glücksspiel, Banken, Energie und Transport im internationalen Steuerrecht und Unternehmenssteuerrecht. Weitere Themen für Krenn sind das streitige Abgabenverfahren und das Finanzstrafrecht.

Das Statement

Dimitar Hristov, Partner und Head der Tax-Gruppe bei DLA Piper Österreich: „Ich gratuliere Lukas Krenn herzlich zu seiner Angelobung als Rechtsanwalt und zu seiner Beförderung zum Senior Associate. Dieser bedeutende Karriereschritt unterstreicht sein hervorragendes Engagement und seine fachliche Exzellenz, die maßgeblich zur erstklassigen Betreuung unserer Mandantinnen und Mandanten beitragen.“