CBRE macht Alexandra Son zur neuen Personalchefin

Immo-Berater & Recruiting. CBRE Austria hat seit Jänner 2025 mit der studierten Juristin Alexandra Son (46) eine neue Personalchefin.

Son ist seit über vier Jahren bei CBRE Austria tätig und übernimmt nun die Leitung der Abteilung mit vier Mitarbeiter:innen, so eine Aussendung. Sie verfüge über langjährige Erfahrung im Bereich Human Ressources (HR) und verantworte neben der strategischen Ausrichtung der Abteilung auch die Konzeption, Implementierung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Prozessen.

Aktuell arbeiten bei CBRE Austria laut den Angaben rund 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Immobilien-Dienstleister ist Teil des amerikanischen Konzerns CBRE Group mit weltweit rund 130.000 Beschäftigten. Daher sei es auch Aufgabe der neuen HR Leiterin, internationale HR-Projekte in Österreich zu implementieren und das soziale und umweltbewusste Engagement im Unternehmen weiter zu fördern, wie es heißt.

Die Statements

„Ich will dazu beitragen, eine Arbeitsumgebung zu schaffen, die von Respekt, Transparenz, höchster Qualität und herausragendem Service geprägt ist“, so Son. „Unsere Mitarbeiter sind gerade für einen Dienstleister mit internationaler Ausrichtung das wesentliche Kapital. Wir freuen uns daher sehr mit Alexandra Son eine versierte Expertin für diesen Bereich gewonnen zu haben“, so Andreas Ridder, Managing Director von CBRE Austria.