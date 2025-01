Führen mit Flow und Resultaten: Neues Handbuch zu Positive Leadership

Management. Der Führungsansatz Positive Leadership soll bessere Ergebnisse im Umgang mit Mitarbeitern bringen: Das Handbuch dazu erscheint nun in erweiterter Doppel-Ausgabe.

Was machen Führungskräfte, deren Teams nachhaltig überdurchschnittliche Leistung erbringen, eine geringere Fluktuation haben und deren Zufriedenheit und Motivation dabei hoch bleibt, anders? Das Buch „Positive Leadership“ will den Führungsansatz Positive Leadership vorstellen und verweist dabei auf mehr als 500 internationale Studien sowie eigene Forschungsergebnisse und Praxisbeispiele des Autors und seines Teams, so Fachverlag Facultas.

So spielen positives Denken, der „Flow“, Engagement und die Entwicklung persönlicher Stärken in Positive Leadership als Modell der Mitarbeiterführung sowie dem zugrundeliegenden Ansatz der Positiven Psychologie eine große Rolle. Autor Markus Ebner lehrt als Wirtschafts- und Organisationspsychologe an den Universitäten in Wien und Klagenfurt, ist Spezialist für Positive Leadership, ausgebildeter Coach und Organisationsentwickler. Er erhielt 2021 vom Weltdachverband für Positive Psychologie (IPPA) den „Research to Practice Award“.

Die neue Ausgabe

Positive Leadership als wissenschaftlich fundierter Führungsansatz stehe im Zentrum der Neuerscheinung, die besonderes Gewicht auf die Umsetzung in der Praxis legt. Das Fachbuch „Positive Leadership“ ist 2019 als kombiniertes Werk erschienen, nun wird es in zwei überarbeiteten und erweiterten Nachfolgebänden veröffentlicht: