HS Timber Group kauft lettische Vika Wood SIA mit Kanzlei Schönherr

Holzindustrie & Anwälte. Schönherr hat die HS Timber Group beim Erwerb von 100% der Anteile an dem lettischen Sägewerksunternehmen Vika Wood SIA beraten. Verkäufer ist Bergs Timber AB aus Schweden.



Das Closing der Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen und wird für das erste Quartal erwartet, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei.

Die Unternehmen

Die HS Timber Gruppe mit Sitz in Wien ist ein führendes holzverarbeitendes Unternehmen in Europa und neben der Holzindustrie auch im Bereich Bioenergie tätig. Nach eigenen Angaben hat man aktuell rund 2.700 Beschäftigte und exportiert in 80 Länder. HS Timber gehört zur Evergreen Privatstiftung der Unternehmerfamilie Schweighofer.

Vika Wood wiederum ist auf hochwertiges Nadelschnittholz spezialisiert, das in mehr als 30 Länder verkauft werde. Das Sägewerk spiele auch eine wichtige Rolle in der regionalen Wertschöpfungskette und liefere anfallende Sägenebenprodukte an lokale Pelletsproduzenten und die Zellstoffindustrie, heißt es weiter.

Die Kanzleien