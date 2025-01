„So machen Sie mehr Gewinn“: BMD Workshop für praktische Verkaufstipps

Wachau. Mehr Gewinn schadet keinem Unternehmen: Ein Workshop der BMD Akademie widmet sich im März praktischen Tipps zur Ertragssteigerung im Verkauf.

Der Workshop „Die 4 Erfolgshebel für mehr Gewinn – einfache Ideen mit großer Wirkung“ findet am 18.3.2025 in der Wachau (NÖ) statt. Roland Beranek, Leiter des Veranstalters BMD Akademie: „Die 4 Hebel zu mehr Gewinn resultieren daraus, dass viele Unternehmer 60 Stunden die Woche arbeiten, aber am Ende des Tages keine Liquidität vorhanden ist und ein Gewinn in homöopathischen Dosen erwirtschaftet wird. Dazu gibt es einige betriebswirtschaftliche Hebel.“

Wesentlich sei auch, dass Unternehmer sich vom Rückspiegelblick verabschieden („m.E. ist eine Bilanzbesprechung eine pathologische Angelegenheit“) und am Unternehmen arbeiten statt im Unternehmen, so Beranek, der den Workshop gemeinsam mit Trainerin Angela Hamatschek macht: „Zahlen verstehen, Kunden verstehen, Marketing verstehen und Mitarbeiter zu gefühlten Mitunternehmern machen.“

Geboten werden demnach praktische Tipps und Beispiele, wie Unternehmer und Unternehmen mit einfachen Mitteln wirkungsvolles Marketing für bestehende und neue Kunden betreiben können.

Die Inhalte

Konkret geht es laut den Veranstaltern u.a. um folgende Themen: