WKÖ bringt im März wieder Forscher vom MIT nach Wien

Industrie & Innovation. Bei der MIT Europe Conference 2025 geht es um „Future of Manufacturing“. Der Event mit Forschenden des Massachusetts Institute of Technology (MIT) startet am 26. März.

Mit der Veranstaltungsreihe will die Wirtschaftskammer (WKÖ) US-Spitzenforscher:innen nach Wien bringen, wie es heißt: Bei der MIT Europe Conference 2025 am 26. und 27. März 2025 präsentieren in Wien sieben Forscher:innen des Massachusetts Institute of Technology (MIT) Technologien, Ideen und Lösungen zum Thema Zukunft der Produktion. Die Konferenz biete Einblicke in die aktuelle Forschungsarbeit des MIT rund um die Entwicklung neuer Produktionstechniken, -methoden und deren Anwendungen.

Highlight sei „der persönliche Austausch mit den Spitzenforscher:innen. Die MIT-Conference 2025 ist für Unternehmen die ideale Plattform, um sich einen Überblick über neue Trends in der Produktion zu verschaffen“, so Michael Otter, Leiter der Aussenwirtschaft Austria der WKÖ, in einer Aussendung. Die MIT Europe Conference findet bereits zum 10. Mal in der WKÖ in Wien statt. Die Teilnahme ist auch per Live-Stream online möglich.

Die MIT-Forscher in Wien

Konkret soll es bei der Veranstaltung um die Auswirkungen neuer Technologien auf neue Produkte und Geschäftsmodelle sowie um aktuelle Entwicklungen und Trends in den Produktionsunternehmen gehen. Vor Ort sind laut Veranstalter: