Freude über Rankings bei DLA Piper, Schönherr und Deloitte

Wien/London. DLA Piper belegt das 15. Jahr in Folge den weltweiten Spitzenplatz bei M&A-Transaktionen. Auch Schönherr und Deloitte sind froh über Mergermarket.

DLA Piper belegt das 15. Jahr in Folge den Spitzenplatz als weltweit führende Rechtsberaterin für M&A-Transaktionen, wie aus der aktuellen Mergermarket Rangliste hervorgeht. Darüber hinaus ist die globale Wirtschaftskanzlei seit 12 Jahren Nr. 1 für europäische Transaktionen (gemessen an der Anzahl), freut sich das Wiener DLA Piper-Büro in einer Aussendung. Auch in der DACH-Region erzielt DLA Piper erneut eine Spitzenposition unter den Top 3. In den Private-Equity-Märkten hat man u.a. Platz 1 in Europa für Buyouts und Exits erreicht.

Insgesamt war DLA Piper (global) an über 1.000 Transaktionen mit einem Gesamtwert von rund 158 Milliarden US-Dollar beteiligt. Elisabeth Stichmann, Head of Corporate bei DLA Piper Österreich: „DLA Piper ist eine starke Marke am weltweiten M&A-Markt – 15 Jahre in Folge als Marktführerin bei globalen M&A-Deals und 12 Jahre in Folge als Nummer 1 bei europäischen Transaktionen.“

Auch in Österreich sei DLA Piper „trotz überwiegend vollständiger vertraulicher Transaktionen, die somit nicht Eingang in das Ranking fanden, gut in den Top 10 vertreten. Mein Dank gilt sowohl unserem großartigen Team in Wien als auch unseren Kolleginnen und Kollegen weltweit – unsere länderübergreifende Zusammenarbeit, unser Einsatz und unser innovatives Denken machen diese außergewöhnlichen Erfolge erst möglich“, so Stichmann.

Freude bei Schönherr über Ranking-Platzierung

In Österreich bleibt Schönherr die Nummer eins nach Transaktionsanzahl und erreichte Platz zwei nach Transaktionswert. In der gesamten CEE-Region zählt die Kanzlei zu den Top drei nach Transaktionsanzahl, freut sich die international tätige Wirtschaftskanzlei mit HQ in Wien in einer Aussendung. Laut Mergermarket wurden 98 öffentliche Transaktionen für Schönherr in den entsprechenden Regionen erfasst, mit einem offengelegten Transaktionswert von über 13,1 Mrd. Euro. Unter Berücksichtigung vertraulicher Transaktionen liege dieser Wert signifikant höher.

„Unsere langjährige lokale und regionale Präsenz sowie die Kombination aus länderspezifischem Fachwissen und globaler Perspektive ermöglichen Rechtsberatung auf höchstem Niveau – was sich in diesen Ergebnissen erneut widerspiegelt“, so Roman Perner, Co-Head der M&A-Praxis bei Schönherr. „Unser M&A-Team zeichnet sich durch eine starke Beratungsbilanz aus, die präzise auf die Bedürfnisse und Branchen unserer Mandant:innen zugeschnitten ist. Wir arbeiten nahtlos über Grenzen und Fachbereiche hinweg zusammen“, so Co-Head Alexandra Doytchinova: „Das positioniert uns als führende Kanzlei in der Region.“

Beratungsmulti Deloitte in Österreich Nr. 1

Wirtschaftsprüf- und Steuerberatungsmulti Deloitte belegt in Österreich erneut die Spitzenposition des Mergermarket M&A-Rankings und schließt zum zwanzigsten Mal in Folge die meisten Transaktionen erfolgreich ab. Auch global erreicht das Beratungsunternehmen wieder den zweiten Platz im Ranking, heißt es dazu.

Zwar sei der globale M&A-Markt auch im Jahr 2024 anspruchsvoll geblieben: Makroökonomische Herausforderungen, geopolitische Spannungen, ein anhaltend hohes Zinsniveau und regulatorische Unsicherheiten beeinträchtigten das Marktumfeld. Dennoch habe das Jahr selektive Chancen für erfolgreiche Transaktionen geboten.

„Im Jahr 2024 war das Umfeld für M&A-Transaktionen in Österreich weiterhin herausfordernd. Die Unsicherheiten am Markt führten dazu, dass Unternehmensbewertungen unter Druck gekommen sind, wodurch es deutlich schwieriger war Transaktionen erfolgreich abzuwickeln“, so Albert Hannak, Partner bei Deloitte Österreich und Leiter des Deloitte M&A-Teams. Weltweit hat Deloitte im Jahr 2024 623 Transaktionen als Lead M&A Advisor abgeschlossen (Ranking exklusive Due Diligence Projekte).

„Wir haben im zwanzigsten Jahr in Folge die meisten Transaktionen in Österreich begleitet, das ist ein beeindruckender Meilenstein. Dieser Erfolg spiegelt unser langjähriges Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kundinnen und Kunden wider“, so Bernhard Hudernik, Partner im Bereich Financial Advisory bei Deloitte Österreich.

Ausblick auf 2025: Es kommt Bewegung in die Sache

Die Entwicklung des globalen M&A-Marktes werde auch 2025 stark von makroökonomischen und geopolitischen Faktoren beeinflusst werden. Neben sich verändernden politischen Rahmenbedingungen werden auch die Zinsentwicklung und regionale Wachstumsraten eine wichtige Rolle spielen, heißt es.

„Für 2025 erwarten wir in Österreich einen stabilen M&A-Markt. Trotz der Vielzahl an Unsicherheitsfaktoren positionieren sich viele heimische Unternehmen für Transaktionen. Hintergründe sind vor allem ein steigendes Bewertungsniveau, strategische Neuausrichtungen sowie der Konsolidierungs- und Innovationsdruck in vielen Industriefeldern“, so Deloitte-Partner Bernhard Hudernik: „Ebenso erhalten wir vermehrt Anfragen von Investorinnen und Investoren, die Akquisitionsmöglichkeiten im heimischen Immobilienmarkt suchen, daher rechnen wir mit einiger Bewegung.“