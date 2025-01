Keine Krise für Steuerkanzleien: BDO Österreich steigert Umsatz um 10,7 %

Wien. BDO Österreich hat nach eigenen Angaben den Umsatz im Geschäftsjahr 2023/24 um 10,7 Prozent auf 148,7 Mio. Euro gesteigert. Der Zuwachs war rein „organisch“, d.h. ohne Übernahmen, wird betont.

Wirtschaftsprüf- und Steuerkanzlei BDO meldet erneut deutliche Zuwächse. „Ich freue mich sehr, dass wir zum dritten Jahr in Folge ein Wachstum von über 10% verzeichnen können, wobei dieses für das Geschäftsjahr 2023/24 sogar rein organisch erzielt wurde“, so Peter Bartos, Partner und Geschäftsführer bei BDO, in einer Aussendung: „Wir sehen dieses Ergebnis als Bestätigung unseres Ansatzes, uns stets an den individuellen Bedürfnissen unserer Kund:innen zu orientieren und jeweils eine maßgeschneiderte Lösung von höchster Qualität zu bieten.“

Starke Zahlen trotz trüber Wirtschaft

Der Umsatz der BDO Austria Gruppe wuchs im Geschäftsjahr 2023/24 laut den Angaben um rund 14,4 Mio. Euro auf 148,7 Mio. Euro, was einer Steigerung von 10,7% entspricht. Damit liegt man in Sachen Wachstum besser als manche (aber nicht alle) „Big Four“-Kanzleien und nähert sich beim Umsatz langsam der Größenordnung etwa von PwC Österreich (212,6 Mio. Euro), auch wenn noch ein Abstand bleibt.

Interessant ist, dass BDO Österreich sich auch besser entwickelt hat als der Durchschnitt der BDO-Gruppe, obwohl die Wirtschaftslage hierzulande derzeit ja zu wünschen übrig lässt. Das internationale BDO Netzwerk verzeichnet laut den Angaben ein Umsatzwachstum von 7% auf insgesamt 15 Mrd. US-Dollar. Weltweit sind nun rund 120.000 Mitarbeiter:innen (+3,4%) an über 1.800 Standorten in 166 Ländern für BDO tätig.

Eine Geldspritze für die Beschäftigten

Bei BDO Österreich arbeiten derzeit an 12 Standorten in Österreich rund 1.200 Mitarbeiter:innen in den Beratungsbereichen Accounting, Assurance, Consulting, Corporate Finance, People & Organisation sowie Tax. Für die gibt es wie teilweise schon in den Vorjahren eine (einmalige) Zulage: „Höchste Qualität für unsere Kund:innen kann nur mit dem besten Team erzielt werden. Den Einsatz unserer Mitarbeiter:innen belohnen wir daher auch in diesem Jahr mit einer Gewinnbeteiligung von jeweils 2.000 Euro bzw. jeweils 4.000 Euro für Führungskräfte“, so Peter Bartos.