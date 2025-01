Navou bekommt Kapital für das 1. von 10.000 Häusern mit Luther

Startups am Bau. Die navou GmbH hat die erste Seed-Finanzierungsrunde abgeschlossen, so die beratende Kanzlei Luther: Nun soll das erste Haus nach neuem Bausystem umgebaut werden, langfristig 10.000 Stück.

Die navou GmbH mit Sitz in Düsseldorf hat ihre erste Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Luther. Das Real Estate Startup mit Standorten in Düsseldorf und Leipzig plane bis 2035 ein Immobilienportfolio mit 10.000 Wohneinheiten im Wert von mehreren Milliarden Euro aufzubauen.

Die Vorhaben

Nun will navou 2025 mit Hilfe des generierten Wachstumskapitals eine Bestandsimmobilie im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen erwerben und durch das serielle Bausystem des Unternehmens in ein zukunftsfähiges Mehrparteienhaus verwandeln, wie es heißt. Versprochen wird dabei die Senkung der Baukosten und die Erhöhung des Tempos duch Standardisierung („Wir schaffen grünen & bezahlbaren Wohnraum im Bestand“, heißt es auf der Website). Um das Unternehmens- und Immobilienportfolio weiter auszubauen, plane navou weitere Finanzierungsrunden in den kommenden Jahren.

Die Berater

Bei der Finanzierungsrunde ließ sich navou vom Venture Capital-Team der Luther Rechtsanwaltsgesellschaft um Philipp Glock beraten. Lisa Weise-Hoff, COO & Co-Founder von navou, lobt die Zusammenarbeit mit Luther in der Aussendung.