Neue Finanzvorständin für Internorm & Co: Barbara Desl tritt an

Traun. Die IFN Fenstergruppe mit Internorm und weiteren Marken ernennt Barbara Desl zur neuen CFO. Sie folgt auf Johann Habring. Die Position des Technik-Vorstands wird neu geschaffen.

Die IFN Holding AG wird 2025 Veränderungen im Vorstand vornehmen, so eine Aussendung: Finanzvorstand Johann Habring werde sein Mandat Mitte des Jahres in gutem Einvernehmen mit Eigentümern und Aufsichtsrat beenden. Barbara Desl werde als erfahrende Finanzexpertin die Position übernehmen. IFN ist ein führender Fensterhersteller mit Marken wie Internorm, Topic, GIG, Schlotterer, Skaala u.a.

Die Nachfolge-Planung

Johann Habring habe sich nach mehr als 20 Jahren – davon 13 Jahre als Vorstand – erfolgreicher Tätigkeit bei IFN entschieden, nochmals eine neue Herausforderung zu suchen. „Nach so vielen Jahren der vertrauensvollen Zusammenarbeit haben wir seinen Veränderungswunsch respektiert und diesem entsprochen. Im Namen der Eigentümer und auch des Aufsichtsrats möchten wir Johann Habring für seinen langjährigen Einsatz danken, durch den er die erfolgreiche Entwicklung der IFN-Gruppe führend mitgestaltet hat“, so IFN-Unternehmenssprecher Christian Klinger.

Um einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sei bereits im Sommer 2024 gemeinsam vereinbart worden, dass Johann Habring bis Sommer 2025 im Unternehmen tätig bleibt. Somit seien eine geordnete Übergabe und ein professionelles Onboarding der Nachfolge sichergestellt. Diese werde Desl mit 1. Februar 2025 antreten.

Die Laufbahn

Die studierte Betriebswirtin Mag. Barbara Desl war laut den Angaben in mehreren Unternehmen der Elektronik- und Chemiebranche tätig. Seit 2010 fungierte sie in der Greiner Packaging International, der größten Sparte der Greiner-Gruppe mit Firmensitz in Kremsmünster/OÖ, zuerst als Head of Corporate Controlling und dann zehn Jahre lang als CFO.

„Wir sind überzeugt, dass wir diese Schlüsselposition mit Barbara Desl aufgrund ihrer Persönlichkeit sowie ihrer umfangreichen und internationalen Erfahrung ideal besetzen konnten“, so Klinger. Desl wird zitiert: „Eine international führende und innovative Unternehmensgruppe wie die IFN-Gruppe mitgestalten zu können, ist eine sehr spannende Aufgabe. Ich bin überzeugt, dass wir im Vorstandsteam gemeinsam die richtigen Weichen für eine erfolgreiche Zukunft stellen werden.“

Der neue Technik-Vorstand

Darüber hinaus haben die Eigentümer zusammen mit dem Aufsichtsrat beschlossen, den IFN-Vorstand um einen Technik-/Technologie-Vorstand zu erweitern: Gerade in herausfordernden Zeiten sei es für ein zukunftsorientiertes Unternehmen wichtig, sich verstärkt auf seine Kernkompetenzen zu besinnen und diese auszubauen.

Die technische und technologische Vorreiterrolle sei seit Beginn ein wesentlicher Erfolgsfaktor der IFN-Gruppe. Diese zu schärfen und weiterzuentwickeln werde die Kernaufgabe des neuen Technik-Vorstandes sein, der seine Position mit 1. Juli 2025 antreten soll. Gemeinsam mit Desl und Alfred Schrott (Vertrieb und Marketing), werde der Vorstand der IFN Holding AG damit zukünftig aus drei Mitgliedern bestehen.