Ein neuer Equity Partner und ein neuer Anwalt bei Kanzlei fwp

Wien. Josef Peer (36) wird Partner und Tomislav Maros (41) neuer Anwalt bei Fellner Wratzfeld & Partner (fwp). Ihre Themen sind u.a. Öffentliches Wirtschaftsrecht, Bau, Banken und Finanzrecht.

Mit der Ernennung von Josef Peer zum Equity Partner sowie der Verstärkung durch Tomislav Maros als Rechtsanwalt baue fwp seine strategische Position aus, heißt es in einer Aussendung. Peer war u.a. bei der Beratung von Land Vorarlberg und Stadt Feldkirch beim Genehmigungsverfahren des Stadttunnels Feldkirch aktiv.

Der neue Partner

Josef Peer begann seine Karriere bei fwp 2015 als Associate und steige nach seiner Tätigkeit als Rechtsanwalt nun in die Riege der Equity Partner:innen auf. Seine fachlichen Schwerpunkte liegen im Öffentlichen Wirtschaftsrecht, Planungs-, Bau- und Raumordnungsrecht sowie in den Bereichen Infrastruktur und ESG. Er ist Fachvortragender und externer Lehrbeauftragter der Sigmund Freud PrivatUni Wien.

Tomislav Maros erweitert das Team von fwp als Rechtsanwalt in den Bereichen Bankrecht und Finanzierungen sowie Dispute Resolution. Der seit 2022 eingetragene Rechtsanwalt bringe umfassende fachliche Expertise mit und werde mit seinem Einsatz die Weiterentwicklung der Kernkompetenzen der Kanzlei maßgeblich unterstützen.

Die Statements

„Die Ernennung von Josef Peer zum Partner ist ein bedeutender Schritt für unsere Kanzlei. Mit seinem Einsatz, seiner Kompetenz und der ausgezeichneten Zusammenarbeit seit nunmehr über neu Jahren hat er nicht nur maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen, sondern sich auch das Vertrauen und die Wertschätzung erarbeitet “, so fwp Partner Markus Fellner.

„Es ist mir eine große Freude, meine langjährige Karriere bei fwp in der Rolle als Partner fortzuführen. Ich freue mich darauf, unseren Mandant:innen und der Kanzlei in meiner neuen Position weiterhin zum Erfolg zu verhelfen “, so der neue Equity Partner anlässlich seines Karrieresprungs.

„ Wir freuen uns sehr, mit Tomislav Maros einen ausgezeichneten Experten in unseren Reihen willkommen zu heißen. Seine Spezialisierung und Erfahrung werden unser Team weiter stärken und es uns weiterhin ermöglichen, erstklassige und zukunftsweisende Lösungen für unsere Mandant:innen in sämtlichen Kernbereichen des Wirtschaftsrechts zu bieten “, so Markus Fellner über den neuen Anwalt.