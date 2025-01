FMVÖ-Recommender-Gala findet am 6. Mai in den Sofiensälen statt

Wien. Am 6. Mai finden die Recommender-Awards 2025 des FMVÖ statt. Ausgezeichnet werden Banken und Versicherungen, die am häufigsten weiterempfohlen werden.

Die 19. Ausgabe des vom Finanz-Marketing-Verband Österreich (FMVÖ) verliehenen FMVÖ-Recommender-Awards findet am 6. Mai 2025 in Wien statt. Dabei werden wieder österreichische Banken und Versicherungen ausgezeichnet, die von ihren Kunden am häufigsten weiterempfohlen werden.

Die Grundlage für die Auszeichnung bildet laut einer Aussendung eine Umfrage, die im 1. Quartal 2025 vom Marktforschungsinstitut Telemark Marketing unter 8.000 Österreichern durchgeführt wurde. Das Motto der feierlichen Gala in den Wiener Sofiensälen zur Verleihung der FMVÖ-Recommender-Awards in sechs Kategorien lautet „Wert der Zuversicht – Herausforderungen als Chance“.

Die Details

Die Keynote bei der Preisverleihung hält Gabriel Felbermayr, Direktor des WIFO (Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung). Es moderieren die Schauspielerin Sigrid Spörk sowie Opinion Leaders Network-Chef Paul Leitenmüller. Die Preisverleihung wird laut FMVÖ auch online in einem Live-Stream übertragen.

Das Bild zeigt die Gewinner des letzten Jahres: Erich Mayer (FMVÖ), Moderatorin Sigrid Spörk, Othmar Nagl (Oberösterreichische Versicherung), Mathias Bösch (Vorarlberger Landes-Versicherung), Rainer Stelzer (Raiffeisen-Landesbank Steiermark), Georg Schneider (GRAWE), Gregor Pilgram (Generali Versicherung), Andrea Stürmer (Zurich Versicherung), Jürgen Kreiner (Oberbank), Fabian Stelzl (Erste Bank), Josef Trawöger (Österreichische Beamtenversicherung), Kevin Müller (Kärntner Sparkasse), Thomas Elzenbaumer (Raiffeisen-Landesbank Tirol), Robert Sobotka (Telemark Marketing).