FreightTech: Timocom steigt bei Park-App-Startup Aparkado ein

Logistik. Das deutsche IT- und FreightTech-Unternehmen Timocom beteiligt sich an dem Startup Aparkado, das 40.000 Lkw-Parkflächen in Europa überwacht.

Das deutsche FreightTech-Unternehmen Timocom mit Hauptsitz in Erkrath steigt beim Startup Aparkado ein. Laut einer Aussendung will Timocom damit die Integration der LKW-Fahrer in den digitalen Transportprozess fördern.

Die Timocom GmbH ist ein 1997 gegründetes Familienunternehmen, das eine Webanwendung für die Digitalisierung des Transportprozesses im Straßengüterverkehr anbietet. Laut eigenen Angaben verwenden rund 55.000 Unternehmen das Tool des Unternehmens.

Im Zentrum von Aparkado steht das Tool lkw.app, ein Parkplatzleitsystem, das die Auslastung von rund 40.000 Parkflächen in Europa überwacht. Die App soll Fahrern helfen verfügbare freie Parkmöglichkeiten entlang ihrer Route zu finden.

Das Statement

„Mit der Investition in Aparkado setzen wir ein klares Zeichen für die Zukunft des europäischen Straßengüterverkehrs,“ so Tim Thiermann, Geschäftsführer bei Timocom: „Wir sehen es als unsere Verantwortung, den Logistiksektor nicht nur effizienter, sondern auch menschlicher und nachhaltiger zu gestalten.“