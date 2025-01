Aldi Süd und Hofer bauen neue MSC-Regeln für Fischerei in Einkauf ein

Supermärkte & Lieferketten. Aldi Süd und Hofer integrieren das neue Fischerei-Verbesserungsprogramm des MSC in die Beschaffungspolitik. Es zeigt den Willen, in fünf Jahren das MSC-Siegel zu erreichen.



Die Lebensmitteleinzelhändler der Aldi Süd Gruppe sind laut einer Aussendung weltweit die ersten, die das neue Fischereiverbesserungsprogramm des Marine Stewardship Council (MSC) in ihre Beschaffungspolitik für Fisch und Meeresfrüchte aufgenommen haben. Das gilt auch für die Österreich-Tocher Hofer, wie Extrajournal.Net auf Anfrage bestätigt wurde.

Das neue MSC Programm wurde Ende 2024 ins Leben gerufen, um Umweltverbesserungen in der globalen Fischerei zu beschleunigen. Schon länger etabliert sind die MSC-Zertifizierungen, wie sie im Supermarkt auf den Fisch-Verpackungen zu finden sind. Die MSC-zertifizierten Fischereien fangen jedes Jahr etwa 13 Mio. Tonnen Fisch, das ist etwa 16 Prozent der weltweiten Fangmenge, so die Organisation.

Das neue Programm berechtigt allerdings nicht zum Tragen dieses Siegels, sondern soll den Weg zu diesem Ziel ebnen – indem die entsprechenden Verbesserungsmaßnahmen innerhalb eines Zeitrahmens gesetzt werden.

„Wir verlassen uns auf den MSC“

„Als internationaler Lebensmitteleinzelhändler verlassen wir uns bei der Beschaffung umweltverträglicher Fischereierzeugnisse auf anerkannte Zertifizierungssysteme wie den MSC. Wir wissen aber auch, dass die dringendsten Verbesserungen für das Wohl der Meere bei denjenigen Fischereien liegen, die noch nicht zertifizierungsreif sind. Diese Fischereien werden wir auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit unterstützen, indem wir das MSC Fischereiverbesserungsprogramm in unsere Beschaffungspolitik aufnehmen. Wir hoffen, so zu weiteren messbaren Umweltverbesserungen in der globalen Fischerei beizutragen“, so Anke Ehlers, Managing Director of International Sustainability bei der Unternehmensgruppe Aldi Süd, in einer Aussendung.

Die Organisation

Der MSC ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich weltweit für den Erhalt der Fischbestände einsetzt. Mit seinem Zertifizierungsprogramm ermögliche der MSC den Schutz und die nachhaltige Nutzung der wertvollen Ressource Fisch.

Aldi Süd bezeichnet MSC als das strengste Programm zur Zertifizierung nachhaltiger Fischerei. Die Anforderungen, die Fischereien für eine MSC-Zertifizierung erfüllen müssen, wurden von über 200 Experten weltweit entwickelt und entsprechen einem breiten wissenschaftlichen Konsens darüber, was nachhaltige Fischerei beinhalten muss, heißt es. In der Vergangenheit haben Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und WWF (seinerzeit ein MSC-Mitgründer) allerdings auch Kritik am MSC geübt. Es ging meistens darum, ob die Kriterien noch strenger sein oder strenger kontrolliert werden sollten.

Die neuen Regeln

Die am neuen MSC-Programm teilnehmenden Fischereien müssen dafür innerhalb von maximal fünf Jahren sämtliche Verbesserungsmaßnahmen umsetzen, die erforderlich sind, um ihre Umweltverträglichkeit auf MSC-Niveau zu heben. Das neue MSC Programm ergänze auch bereits bestehende, weltweit operierende Fischerei-Verbesserungsprojekte (FIPs).

Fisch und Meeresfrüchte aus FIPs seien bei vielen Unternehmen bereits Teil der Beschaffungspolitik, doch Effizienz und ökologische Wirksamkeit schwanken stark von FIP zu FIP. Der MSC will mit seinem Programm sicherstellen, dass Fischereiverbesserungen zeitnah und unter strenger Fortschrittskontrolle stattfinden. Das Programm stehe Fischereien aus erfolgreichen FIPs ebenso offen wie anderen verbesserungswilligen Fischereien.

Zugang zu MSC-zertifizierten Lieferketten

Fischereien, die am MSC Fischereiverbesserungsprogramm teilnehmen, sind nicht berechtigt, das MSC-Siegel zu tragen. Letzteres ist Produkten aus zertifiziert nachhaltiger Fischerei vorbehalten. Sobald eine Fischerei jedoch im Verlauf des Verbesserungsprogramms ein geprüftes Mindestnachhaltigkeitsniveau erreicht und grundlegende Rückverfolgbarkeitskriterien erfüllt, könne sie Zugang zu MSC-zertifizierten Lieferketten erhalten. Als zusätzlichen Anreiz können ihre Produkte im Einzelhandel mit einem Hinweis auf die Teilnahme am MSC Fischereiverbesserungsprogramm gekennzeichnet werden.

Amanda Lejbowicz, Leiterin Fishery Standard Accessability beim MSC: „Das MSC Fischereiverbesserungsprogramm bietet Herstellern und Einzelhändlern eine neue Möglichkeit, Fischereien auf dem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu unterstützten und sich dabei gleichzeitig auf strenge Mindeststandards und schnelle, regelmäßig kontrollierte Fortschritte in Richtung MSC-Standard verlassen zu können. Durch die Aufnahme des MSC Fischereiverbesserungsprogramms in seine Einkaufsrichtlinien nimmt die Aldi Süd Gruppe eine globale Vorreiterrolle ein. Wir hoffen, dass viele weitere Einzelhändler in den kommenden Monaten folgen.“

Das Programm

Dem Start des neuen MSC-Programms ging eine vierjährige Testphase voraus. In dieser wurden laut den Angaben sukzessive 16 Fischereien aus Südafrika, Mexiko, Indonesien, Indien, Nicaragua und Peru, sowie eine schottische Fischerei, ins Programm aufgenommen.

Die erste Fischerei, die das Programm, noch während der Testphase, erfolgreich abgeschlossen hat, ist die südafrikanische Angelruten-Fischerei auf Weißen Thunfisch. Nach Umsetzung von Verbesserungsmaßnahmen im Bereich Datenerhebung, Überwachung durch unabhängige Fischereibeobachter, Einführung von Bewirtschaftungsregeln und Minimierung von Beifang gefährdeter Arten, insbesondere von Seevögeln, konnte diese Fischerei im August 2024 in einem unabhängigen Bewertungsverfahren alle Kriterien des MSC-Umweltstandards erfüllen und zertifiziert werden, so die Organisation.