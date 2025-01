ASW-Seminar für Steuerberater: „Mein Klient in der Insolvenz“

Sign of the Times. Wie Steuerberater Ihre Klient:innen sicher durch ein Insolvenzverfahren begleiten, ist Thema eines zweitägigen Praxisseminars der ASW.

Krisen sind Chancen, heißt es in einer Veröffentlichung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW): Dafür sei es allerdings erforderlich, den richtigen Umgang mit Unternehmen oder Privatpersonen in Insolvenzverfahren zu kennen. Nach Jahren der Ruhe ist Österreich derzeit bekanntlich – ebenso wie u.a. Deutschland – von hohen Pleitezahlen geprägt, das Thema hat also hohe Praxisrelevanz.

Der Inhalt

Das zweitägige Praxisseminar „Mein Klient in der Insolvenz – was Steuerberater:innen wissen müssen“ (1. und 2.4.2025) soll Fachwissen und strategische Tools vermitteln. Es geht laut Veranstaltern demnach um die Situation im Vorfeld des Insolvenzverfahrens, den Ablauf des Verfahrens selbst, die notwendigen Tätigkeiten der Steuerkanzlei und das Verfahrensende.

Dabei werde auch der wichtige Aspekt der Risikoerkennung und Prävention sowie die rechtssichere Begleitung (für den Steuerberater) in gerichtlichen und außergerichtlichen Verfahren erörtert. Natürlich geht es auch um die steuerliche Behandlung von Sanierungsgewinnen, Liquidationsfragen u.a. Die Lehrenden sind Christof Beste, Kristin Grasser, Clemens Jaufer und Sabine Kanduth-Kristen.