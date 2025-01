Vertragshandbuch für Unternehmen erhält ein Update

Vertragsmuster. Das „Wiener Vertragshandbuch“ bringt Muster für den Praxiseinsatz. Die neue Auflage enthält neue Verträge für Verschmelzungen, Energie- und Genossenschaftsverträge u.a.



Die Reihe Wiener Vertragshandbuch soll schnell einsetzbare Muster für wichtige Wirtschaftsverträge liefern, so Fachverlag Manz – auch online als Teil der RDB. So enthält der nun vorliegende vollständig überarbeitete und aktualisierte Band 4, Personengesellschaften, demnach rund 35 Musterverträge, -erklärungen und -statuten sowie Vorlagen für Firmenbucheingaben, Beschlüsse, etc. Die Reihe enthält außerdem – ebenfalls aktualisiert – die Bände 1 und 2 (allgemeines Wirtschaftsrecht) und 3 (Kapitalgesellschaften).

Der Inhalt

Behandelt werden in Band 4 konkret Verträge bei der GesbR, OG, KG (inkl Umwandlung und Zusammenschluss) GmbH & Co KG, Stille Gesellschaft, Genossenschaft, bei Verein, Stiftungen und Konzernen. Neu hinzugekommen sind in der 3. Auflage u.a. Vereinbarungen im Energierecht (Power Purchase Agreement) und ein Muster zur Genossenschaftsspaltung.

Band 3 wurde u.a. erweitert um ein Kurzmuster zur Verschmelzung durch Aufnahme sowie Ausführungen zur neuen Mobilitäts-Richtlinie, zu Vorstandsvergütung, Aufgriffsrecht in der Insolvenz, Neuerungen bei Spaltungen u.a. Zu jedem Vertragstyp gibt es neben den Mustertexten im Word-Format auch eine juristische Einordnung mit Blick auf Judikatur und Literaturfundstellen, so der Verlag. Herausgeber sind Susanne Kalss und Oskar Winkler.