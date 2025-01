3i Group beteiligt sich an OMS Prüfservice: Die Kanzleien

D/A/CH. Die Kanzleien Willkie und E+H beraten die 3i Group bei ihrer Beteiligung an OMS Prüfservice, einem führenden Prüfdienst für elektrische Systeme.

OMS mit Sitz in Lorch-Waldhausen (Deutschland) ist ein führender, technologiegestützter Dienstleister, der elektrische Systeme und Geräte für gewerbliche Kunden prüft, heißt es in einer Aussendung: Das Unternehmen prüft die elektrische Sicherheit von tragbaren und stationären Geräten in Büros und Produktionsstätten sowie von E-Mobility-Infrastrukturen und Photovoltaiksystemen. Mit über 900 Mitarbeitern und 43 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sei OMS Marktführer und größter Spezialanbieter in der DACH-Region.

3i investiere, um das weitere Wachstum im Kerngeschäft von OMS voranzutreiben und gleichzeitig neue Möglichkeiten zu erkunden, wie etwa das Testen von Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge und Photovoltaikanlagen. Bei der Transaktion unterstütze E+H als Austrian Counsel Willkie Farr & Gallagher LLP (Deutschland).

Die Beratungsteams

Im Team von E+H unter der Federführung von Philipp Schrader (Partner, Corporate + M&A) waren Dieter Thalhammer (Partner, Kartellrecht), Judith Feldner (Partnerin, Kartellrecht), Georg Knafl (Partner, Öffentliches Recht), Felix Frommelt (Ständiger Substitut/Rechtsanwalt, Kartellrecht), William Redl (Ständiger Substitut/Rechtsanwalt, Kartellrecht), Franziska Egger (Ständige Substitutin/Rechtsanwältin, Arbeitsrecht), Yvonne Wohlmuth (Rechtsanwaltsanwärterin, Corporate + M&A), Laura-Sophie Polzhofer (Rechtsanwaltsanwärterin, Corporate + M&A), Lucilla Kinga Laszlo (Rechtsanwaltsanwärterin, Arbeitsrecht), Yvonne Handler (Rechtsanwaltsanwärterin, Kartellrecht) und Paul Rois (Rechtsanwaltsanwärter, Kartellrecht).

Im Team von Willkie Farr & Gallagher unter Federführung von Partner Georg Linde und Michael Ilter mit Unterstützung von Associate Andrej Popp (alle Corporate/M&A, Frankfurt) waren auch: Patrick Meiisel (Partner, Steuerrecht, Frankfurt), Bettina Bokeloh (Partnerin, Steuerrecht, Frankfurt), Martin Waśkowski (Counsel, Arbeitsrecht, Frankfurt), Aurel Hille (Counsel, Kartell- und Wettbewerbsrecht, Frankfurt), Melina Terwesten (Associate, Corporate/M&A, Frankfurt), Maximilian Schatz (Associate, Corporate/M&A, München), David Strätling (Associate, Corporate/M&A, München), Sascha Winkler (Associate, Arbeitsrecht, Frankfurt), Christian Werthmüller (Associate, Real Estate, Frankfurt), Marcel Seemaier (Associate, Steuerrecht, Frankfurt) und Laurin Havlik (Associate, Compliance, München).