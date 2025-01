In FinanzOnline wurde ein neues EU-Kleinunternehmerportal freigeschalten, Dr. Wolfgang Berger hat die Neuerungen für Sie zusammengefasst. Weiters finden Sie spannende Entscheidungsbesprechungen in dem aktuellen E-Paper zum Treppenlift als außergewöhnliche Belastung und zu einer OP in einer Privatklinik.

