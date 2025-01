Steuerkanzlei TPA befördert Christian Kohn zum Partner

Wien. Die Steuerberatungskanzlei TPA hat Christian Kohn (41) zum Partner ernannt. Er ist auf Tax, Financial Due Diligence und Umsatzsteuer spezialisiert.

Der ausgewiesene Steuer-Allrounder Kohn sei seit 15 Jahren mit großem Engagement für TPA am Standort Wien tätig, so eine Aussendung.

Die Laufbahn

Christian Kohn studierte an der Karl-Franzens-Universität in Graz Betriebswirtschaft und ergänzte seine Ausbildung mit den Masterstudien „Management and International Business“ und „Financial and Industrial Management“. Direkt nach Abschluss seines Studiums führte ihn sein Weg zu TPA.

Der Steuerberater hat laut den Angaben seinen fachlichen Fokus auf Tax und Financial Due Diligence, Umsatzsteuer und steuerliche Spezialfragen gelegt. Dazu komme Branchen-Expertise in Sachen Industrie, Hotellerie und Tourismus sowie Einzelhandel.

Das Statement

Sebastian Haupt, Partner bei TPA: „Mit großer Freude begrüßen wir Christian Kohn als neuen Partner. Christian bringt nicht nur fundiertes Fachwissen und langjährige Erfahrung als Steuerberater mit, sondern auch eine klare Vision und wichtige Impulse, die unser Unternehmen weiter voranbringen werden.“