Taylor Wessing befördert Carmen Redmann-Wippel zur Partnerin

Grünes Geld. Taylor Wessing Wien ernennt Carmen Redmann-Wippel (34) zur Partnerin. Sie kam 2023 als Counsel für Bankrecht in die Kanzlei.

Die als Rechtsanwältin in Österreich sowie Solicitor in England und Wales qualifizierte Carmen Redmann- Wippel, die im September 2023 als Counsel und Bankrechtsexpertin zu Taylor Wessing Wien kam, wurde nun zur Partnerin ernannt, so eine Aussendung ihrer Kanzlei.

Die Aufgaben

Die neue Partnerin zeichne sich durch umfangreiche und langjährige Erfahrung im Bereich Bank- und Finanzrecht aus. Sie berate auf Unternehmens- wie auch auf Bankenseite und ist vor allem auf die Beratung in Finanzierungstransaktionen sowie aufsichtsrechtlichen Thematiken spezialisiert. Weitere Themen sind Sustainable Finance (ESG), Projektfinanzierungen und Green Loans.

„Nachhaltige Finanzierungen gewinnen an Bedeutung“

„Während ihrer Zeit bei Taylor Wessing hat Carmen Redmann-Wippel zum Wachstum unserer Banking & Finance Praxis in Bezug auf Mandant:innen und Beratungsportfolio einen wesentlichen Beitrag geleistet“, so Claudia Steegmüller, CEE Head of Banking & Finance bei Taylor Wessing.

CEE Managing Partner Raimund Cancola: „Carmen Redmann-Wippel hat nicht nur enge Verbindungen innerhalb des internationalen Taylor Wessing Netzwerks geknüpft, sondern sich auch als unsere Expertin für nachhaltige Finanzierungen etabliert – ein Bereich, der am Markt zunehmend an Bedeutung gewinnt.“