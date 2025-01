Wien. Alvarez & Marsal ernennt Stefan Rathausky zum Senior Director im Bereich Corporate Transformation Services in Österreich.

Restrukturierungs- und Transformationsberater Alvarez & Marsal ernennt Stefan Rathausky zum Senior Director im Bereich Corporate Transformation Services in Österreich. Er ist laut einer Aussendung auf die Umsetzung komplexer und anspruchsvoller Transformationen und operativer Umstrukturierungen spezialisiert. Man verstärke damit das Angebot im Bereich Unternehmenstransformation in Österreich.

Start in Österreich erfolgte 2023

Mit der Ernennung des neuen Senior Directors reagiere A&M nach der Wiener Büroeröffnung 2023 auf die wachsende Nachfrage von Kunden in Österreich. International sind bei A&M rund 8.000 Personen beschäftigt, im Wiener Büro arbeiten aktuell laut den Angaben sechs Personen. Rathauskys Themen sind laut den Angaben u.a. Portfoliooptimierungen oder -straffungen sowie Kostensenkungs- und Effizienzmaßnahmen, einschließlich Reorganisationen oder transformative M&A-Transaktionen.

Er verfüge über Branchenerfahrung bei Industriegütern, Fertigung, Prozessindustrie und neuartige Materialien bis hin zu Logistik und Automobilindustrie. Rathausky hat einen Master-Abschluss in technischer Physik der TU Wien, einen Master-Abschluss in allgemeiner Ingenieurwissenschaft der Ecole Central Paris und einen MBA des IMD in Lausanne. Außerdem absolvierte er ein AMP (Advanced Management Program) an der Harvard Business School.

Das Statement

Bernhard Engel, ein Managing Director und Leiter des österreichischen Geschäfts von A&M: „Stefan bringt nicht nur eine starke Erfolgsbilanz in der Beratung bei der Erzielung nachhaltiger Ergebnisse bei der kommerziellen und operativen Transformation mit, sondern auch umfangreiche internationale Erfahrung auf höchster Ebene – eine entscheidende Kombination, auf die sich unsere Kunden verlassen und die ein klares Unterscheidungsmerkmal von A&M ist. Es ist uns eine Freude, ihn in unserem agilen Team willkommen zu heißen, während wir unsere Dienstleistungen in Wien erweitern.“