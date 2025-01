Binder Grösswang ernennt drei neue Partner und zwei Counsel

Wien. Kanzlei Binder Grösswang ernennt Thomas Hartl, Mona Holzgruber und Christoph Schober zu Partnern. Ihre Themen sind White-Collar Crime und M&A. Auch zwei Counsel sind neu.

Zu Beginn des neuen Geschäftsjahres verstärke Wirtschaftskanzlei Binder Grösswang das Führungsteam und ernennt drei neue Partner:innen sowie zwei neue Counsel aus den eigenen Reihen, so eine Aussendung: Konkret steigen Thomas Hartl (White-Collar Crime) sowie Mona Holzgruber und Christoph Schober (beide Corporate / M&A) in den Partner:innenkreis auf. Felix Fuith (Corporate / M&A) und Adrian Zwettler (Dispute Resolution) werden als Counsel bestellt.

Die neuen Partner

Thomas Hartl (39) berate und verteidige Mandanten in wirtschaftsstrafrechtlichen Angelegenheiten mit einem Schwerpunkt auf der Vertretung von Unternehmen in Wirtschaftsstrafverfahren. Weitere Themen sind präventive Maßnahmen und unternehmensinterne Ermittlungen, regelmäßig in Kooperation mit Spezialist:innen aus den Bereichen Forensik und Betriebswirtschaft.

Mona Holzgruber (34) berate nationale und internationale Mandanten bei M&A-Transaktionen und gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen sowie im Gesellschaftsrecht. Zu ihren Themen gehören M&A-Transaktionen, Joint Ventures, Syndikatsverträge, Transformations- und Umstrukturierungsprozesse wie Spaltungen, Verschmelzungen, Carve-outs sowie die Beratung von Private Clients.

Christoph Schober (35) berate in gesellschaftsrechtlichen und unternehmensrechtlichen Angelegenheiten mit einem Schwerpunkt auf M&A-Transaktionen, sowohl auf Seiten der Zielunternehmen wie auch der Investor:innen bei nationalen sowie internationalen Transaktionen. Auch Venture-Capital und Start-up-Finanzierungen sowie Gründung und Strukturierung, Joint Ventures und Strategic Alliances sind Themen für ihn.

Die neuen Counsel

Felix Fuith (33) ist auf M&A-Transaktionen und Private Equity spezialisiert. Zu seinen Beratungsschwerpunkten gehören laut Kanzlei grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Gesellschaftsrecht, Private Equity, Venture-Capital sowie Joint Ventures und Strategic Alliances.

Adrian Zwettler (35) berate nationale und internationale Mandanten, insbesondere auch Privatpersonen, in allen Bereichen des streitigen Zivilrechts sowie in Fragen des Wirtschaftsstrafrechts. Dazu gehören Sammel-, Verbands- und Massenklagen sowie die Beratung von HNI einschließlich ihrer Vertretung in Verlassenschafts- und streitigen Erbverfahren.

Zwettler ist gemeinsam mit Binder Grösswang-Partner Stefan Albiez laut Kanzlei auch Autor des im Herbst 2024 veröffentlichten ersten Kommentars zur Umsetzung der Verbandsklagen-Richtlinie in Österreich (Kurzkommentar „Die neue Verbandsklage“, LexisNexis 2024).

Das Statement

„Die Ernennung von neuen Partner:innen und Counsel ist ein klares Zeichen des Vertrauens in die Talente und das Engagement der nachkommenden Generation von Jurist:innen. Sie bringen neue Perspektiven und innovative Ansätze in unsere Arbeit ein, die nicht nur unsere Kanzlei nachhaltig stärken, sondern auch unsere Mandanten optimal unterstützen. Mit diesem Schritt festigen wir unsere zukunftsorientierte Ausrichtung und setzen ein klares Signal für die Bedeutung von Wachstum, Zusammenarbeit und Exzellenz in unserer Kanzlei“, so Managing Partner Stefan Tiefenthaler.