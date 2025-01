Neue Chefs bei msg Plaut: Krennmair und Bratfisch folgen auf Binder

Wien. Anfang 2025 hat sich msg Plaut Austria neu aufgestellt: Gerhard Krennmair und Horst Bratfisch rücken in die Geschäftsführung auf.

Zum Beginn des neuen Jahres hat sich msg Plaut Austria an der Spitze neu aufgestellt, so eine Aussendung: Gerhard Krennmair und Horst Bratfisch, die bisher die Branchen Manufacturing bzw. Public verantwortet haben, steigen demnach in die Geschäftsführung zu Georg Krause auf. Raimund Binder scheide aufgrund des Erreichens des Pensionsalters aus der Geschäftsführung aus.

Die Laufbahnen

Mit Horst Bratfisch hole sich msg Plaut einen sehr erfahrenen IT-Manager an die Spitze. Konkret war Bratfisch u.a. Geschäftsführer der Raiffeisen Informatik Consulting und leitete die Anwendungsentwicklung bei der Österreichischen Post, bevor er Anfang 2020 zu msg Plaut wechselte und dort das Geschäftsfeld „Public, Healthcare & Utilities“ aufbaute. In seiner neuen Rolle als Geschäftsführer verantworte er nun neben Public auch den Bereich Digital Solutions, der Kunden von der IT-Strategie bis zur Umsetzung begleite.

Reichlich Erfahrung und Führungsqualitäten ortet msg Plaut auch beim zweiten Beförderten, Gerhard Krennmair: Er war demnach unter anderem 10 Jahre in der Geschäftsführung bei HP Österreich und als Geschäftsführer bei Pendl & Piswanger tätig. 2021 kam er zu msg Plaut und übernahm dort die Leitung der Business Unit Manufacturing.

Mit Anfang des Jahres verantworte Krennmair neben Manufacturing auch das SAP-Geschäft sowie den Safety & Security Bereich. „Wir unterstützen Kunden zielorientiert bei der Digitalisierung. Als eigentümergeführtes Unternehmen haben wir schnelle Entscheidungswege und sind flexibel und schnell, Lösungen für unsere Kunden zu finden“, wird Krennmair zitiert.

Der Blick zurück

„Raimund Binder hat wie kein anderer die IT-Szene in Österreich geprägt. Er ist einer der wichtigsten Gründe, dass msg Plaut heute das ist, was es ist. Seine Erfolge werden immer eng mit der Geschichte von msg Plaut verbunden bleiben“, so Krause über seinen jahrelangen Vorstands- und Geschäftsführungskollegen. Unter der Leitung von Raimund Binder und Georg Krause sei msg Plaut in den letzten Jahren in die Top 5 der IT-Berater in Österreich aufgerückt. Beim Beratungsansatz verschreibe man sich besonders den Prinzipien des „Digitalen Humanismus“.