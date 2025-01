Rödl holt sich KI-Boost von Otto Schmid und weiteren Partnern

Nürnberg. Kanzlei Rödl & Partner setzt aktuell auf strategische Content- und Technologie-Partnerschaften mit Verlag Otto Schmidt, LDA Legal Data Analytics, Linkomat und Softwarehelden.

Rödl & Partner setzt auf Künstliche Intelligenz in der Steuerberatung und will diese konkret mithilfe von Partnerschaften umsetzen, so eine Aussendung der deutschen Wirtschaftsprüf- und Steuerberatungsgesellschaft.

Konkret hat man demnach strategische Content- und Technologie-Partnerschaften mit dem Verlag Otto Schmidt KG, der LDA Legal Data Analytics GmbH, der Linkomat GmbH und der Softwarehelden GmbH abgeschlossen. Ziel dieser Kooperationen sei es, die digitale Transformation in der Steuerberatung aktiv voranzutreiben und Mandanten nachhaltigen Mehrwert zu bieten.

„Durch unsere Content- und Technologiepartnerschaften schaffen wir ein einzigartiges ‚Digital Tax Ecosystem‘, das steuerliches und juristisches Fachwissen mit modernsten Technologien verbindet“, so Hans Weggenmann, Geschäftsführender Partner und verantwortlich für die Steuerberatung bei Rödl & Partner.

Was die Partner bringen

Der Verlag Otto Schmidt KG stelle qualitätsgesicherte digitale Fachinhalte aus über zehn Rechtsbereichen bereit. „Im August 2024 hatte Rödl & Partner als erste Beratungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seine KI-Plattformen fiskus.ai und Cluu an unsere Verlagsdatenbank angeschlossen. Die erforderliche Schnittstelle von den KI-Plattformen von Rödl & Partner zu unserer Verlagsdatenbank wurde von der LDA Legal Data Analytics GmbH konzipiert und umgesetzt“, so Andre Schaper, Leiter Elektronische Medien, Verlag Otto Schmidt KG. Fachwissen aus Gesetzeskommentaren und Zeitschriften könne rechtssicher in KI-basierte Arbeitsabläufe integriert werden, wird versprochen.

Die Plattform fiskus.ai wurde von der Linkomat GmbH in Zusammenarbeit mit Rödl & Partner entwickelt, um Steuerabteilungen Effizienzgewinne zu ermöglichen, heißt es. Sie könne Daten von Microsoft SharePoint abrufen, verarbeiten und anschließend wieder auf SharePoint speichern und sei somit keine Insellösung.

Die Plattform Cluu der Softwarehelden GmbH, auch im Einsatz bei Mandanten, sei eine Low-Code- und No-Code-Lösung für datenintensive Prozesse. Rödl & Partner entwickelt darauf selbst Software für die Steuerberatung.