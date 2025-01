Martin Wolf wird Director bei Deloitte in Tirol

Innsbruck/Wien. Martin Wolf (54) wurde mit Jahresbeginn 2025 bei Deloitte im Bereich Financial Advisory zum Director befördert.

Die Führungsebene von Deloitte hat damit im Bereich Financial Advisory Zuwachs bekommen, so eine Aussendung.

Die Aufgaben

Als Leiter des Financial Advisory Teams am Tiroler Standort unterstütze Martin Wolf Unternehmen bei Restrukturierungen, Unternehmenstransaktionen sowie bei der Professionalisierung der Bereiche Rechnungswesen, Controlling und Finanzen.

In seiner neuen Rolle soll der gebürtige Innsbrucker das bestehende Deloitte Portfolio in Tirol erweitern und in Zusammenarbeit mit dem heuer eröffneten Standort in Dornbirn das weitere Wachstum in Westösterreich ausbauen, heißt es.