Micha Teuscher wird Vize beim Universitäten-Wächter AQ Austria

Wien. Die AQ Austria, Österreichs Kontrollbehörde für Hochschulen, ernennt Wirtschaftswissenschaftler Micha Teuscher zum Vizepräsidenten.

In der 90. Sitzung des Boards der AQ Austria am 22. Jänner 2025 wurde Prof. Micha Teuscher zum neuen Vizepräsidenten gewählt, so eine Aussendung. Als Qualitätssicherungsagentur ist die AQ Austria gemäß gesetzlichem Auftrag für die externe Qualitätssicherung hochschulischer Bildungseinrichtungen in Österreich zuständig – im europäischen Rahmen. Dazu gehört die Durchführung von Qualitätssicherungsverfahren, insbesondere Akkreditierungen, Audits und Evaluierungen von Bildungsangeboten.

Der neue Vizepräsident Teuscher ist langjähriges Mitglied des Boards der AQ Austria und bringe umfangreiche Erfahrung aus dem Hochschulmanagement in die Arbeit der Agentur ein.

Die Laufbahn

Teuscher war Rektor der Hochschule Neubrandenburg, Präsident der HAW Hamburg und Sprecher der Fachhochschulen sowie Vizepräsident in der Hochschulrektorenkonferenz (HRK). In diesen Positionen war Teuscher intensiv in die Entwicklung der Qualitätssicherung in Deutschland involviert, heißt es weiter.

Gemeinsam mit Eva Werner, die bereits im September 2024 zur Präsidentin der AQ Austria gewählt wurde und damit die Nachfolge von Thomas Bieger angetreten hat, soll Micha Teuscher die strategische Entwicklung der Agentur weiter vorantreiben und die Aufgaben der Qualitätssicherung und -entwicklug im österreichischen Hochschulraum sowie im internationalen Kontext nachhaltig stärken, heißt es dazu.