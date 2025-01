Point-of-Sale: Luther berät beim Verkauf von Matrix POS

München. Investor Everfield übernimmt Matrix POS vom IT-Dienstleister 42 GmbH. Die Wirtschaftskanzlei Luther berät dabei.

Das Deal-Team von Luther unter der Leitung von Private-Equity-Partner Andreas Vath hat die 42 GmbH bei dem Verkauf betreut, so eine Aussendung.

Das Kaufobjekt

Matrix POS ist ein Anbieter von Point-of-Sale-, Payment- und HR-Lösungen für Restaurants, Hotels, Franchise-Unternehmen, Betriebskantinen und Freizeitparks in der DACH-Region. Matrix POS werde in Zukunft als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach von Everfield mit 55 Mitarbeitern in Hannover (Niedersachsen) agieren. Thomas Hoffstiepel, CEO der 42 GmbH, lobt in der Aussendung die Betreuung durch die Kanzlei.

Im Deal Team von Luther waren (Corporate / Private Equity): Andreas Vath (Partner), Maximilian Issels (Associate); Labour: Christian Dworschak (Partner); IP/IT: Adrian Freidank (Counsel); Tax: Nicole Fröhlich (Partner), Bela Jansen (Partner), Felix Schill (Counsel), Frank Seidel (Counsel) und Daniel Kalayjian (Associate).