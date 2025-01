Südzucker emittiert neue Anleihe mit Clifford Chance

Agrarkonzerne. Anwaltssozietät Clifford Chance hat Südzucker bei der Emission einer 500 Mio. Euro-Anleihe mit 4,125% Verzinsung beraten. Sie notiert an der Börse Luxemburg.

Anwaltssozietät Clifford Chance hat Südzucker bei der Emission einer neuen Anleihe beraten. Emittent ist konkret die Südzucker International Finance B.V., die durch die Südzucker AG garantiert wird. Die Anleihe nahm laut einer Aussendung €500 Millionen an den internationalen Märkten ein.

Die Anleihe hat ein Volumen von €500 Millionen, eine Laufzeit bis 2032 und einen jährlichen Kupon von 4,125% p.a. Sie ist am regulierten Markt der Luxemburger Börse zum Handel zugelassen.

Die Berater

Die Südzucker AG mit Sitz in Mannheim ist ein börsennotierter Zuckerproduzent, der zum genossenschaftlichen Agrarsektor gehört. In Österreich ist Südzucker an Agrana beteiligt.

Clifford Chance war nicht nur an der 2025 Standalone-Anleiheemission beteiligt, sondern beriet auch bei früheren Standalone-Anleihen von Südzucker, heißt es dazu. Inhouse für Südzucker leitete Cornelius Willer die Transaktion. Das Clifford Chance Team stand unter der Leitung von Partnerin Cristina Freudenberger (Capital Markets, Frankfurt).