Thomas Krahofer übernimmt Gesamtleitung der efko Gruppe

Eferding. Thomas Krahofer hat die Gesamtleitung der efko Gruppe mit rund 650 Beschäftigten übernommen. Er folgt auf Klaus Hraby.

Zur efko Gruppe zählen neben der efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH (Hinzenbach) auch Vitana in Guntramsdorf, machland in Naarn, Geißlmayr in Eferding, Stiftsgärtnerei Wilhering sowie die Tochtergesellschaften efko-Veselí und machland-Veselí in Tschechien.

Die neue Leitung

Mit der Übernahme der Gesamtleitung trete Thomas Krahofer die Nachfolge von Klaus Hraby an, der efko künftig in beratender Funktion unterstützen wird, so eine Aussendung. Gemeinsam mit Bernhard Stöhr führt Krahofer weiterhin die efko Frischfrucht und Delikatessen GmbH am Standort Hinzenbach.

In den letzten beiden Jahren verantwortete Krahofer die Bereiche Verkauf, Marketing, Finanzen, Controlling, Personal und Frischgemüse. Nun erweitere er als Geschäftsführer der gesamten efko Gruppe sein Aufgabengebiet.

„Nachhaltig geprägt“

„Klaus Hraby hat die Entwicklung der efko Gruppe nachhaltig geprägt und wegweisende Impulse gesetzt. Mein Ziel als Geschäftsführer ist es, weiterhin ein gesundes Wachstum von efko erfolgreich voranzutreiben und aktiv an der Gestaltung einer zukunftsfähigen Branche mitzuwirken. Die Werte von efko bleiben dabei das stabile Fundament für eine erfolgreiche Zukunft“, so Krahofer.