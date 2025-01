Drei neue Partner bei LeitnerLeitner und LeitnerLaw

Linz/Wien. LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater und LeitnerLaw Rechtsanwälte ernennen drei neue Partner.

LeitnerLeitner Wirtschaftsprüfer Steuerberater und LeitnerLaw Rechtsanwälte (Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) starten mit einem verstärkten Führungsteam ins neue Geschäftsjahr, so eine Aussendung.

Die neuen Partner:innen ab Anfang Februar 2025 sind Katrin Chladek (Rechtsanwältin bei LeitnerLaw Rechtsanwälte), Harald Gutmayer (Steuerberater bei LeitnerLeitner) und Oliver-Christoph Günther (Rechtsanwalt bei LeitnerLaw Rechtsanwälte). Sie sollen das strategische Wachstum in Österreich und CEE maßgeblich vorantreiben, wie es heißt.

Die drei Partner

Katrin Chladek (35) ist seit 2020 bei LeitnerLaw am Standort Wien als Spezialistin für die Beratung von Private Clients und Unternehmerfamilien tätig. Sie unterstütze bei der Vorsorge- und Nachfolgeplanung und grenzüberschreitenden Fragestellungen. Weitere Schwerpunkte ihrer Tätigkeit liegen u.a. im Stiftungsrecht und in der Unternehmensnachfolge. Sie ist Autorin von „Testament – wohl überlegt und unantastbar!“ und „Erben ohne Grenzen“.

Harald Gutmayer (40) ist seit 2012 bei LeitnerLeitner für Konzernsteuerrecht und internationales Steuerrecht am Standort in Wien tätig. Er berate nationale und internationale Konzerne zu komplexen Steuerfragen. Weitere Themen sind Förderberatung, F&E u.a. Er war zuvor u.a. bei der Raiffeisen Landesbank Wien-NÖ.

Oliver-Christoph Günther (WU) (40) ist seit 2021 bei LeitnerLaw in Wien tätig und berate schwerpunktmäßig Private Clients, Unternehmerfamilien und KMUs in den Bereichen Vermögensstrukturierung und Investitionen, internationale Mobilität, Unternehmenswachstum und -nachfolge sowie internationales Steuerrecht. Er ist externer Lehrbeauftragter an der Universität Wien und am Institut für Österreichisches und Internationales Steuerrecht der WU Wien.