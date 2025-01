PwC Legal: Michael Lind wird neuer Managing Partner

Wien. Finanzrechtler Michael Lind wird neuer Managing Partner von PwC Legal in Österreich, konkret der Kanzlei oehner & partner rechtsanwaelte.

Mit Februar 2025 steigt Michael Lind zum Managing Partner auf, so eine Aussendung. In einer fünfmonatigen Transition-Phase werde er gemeinsam mit Christian Öhner die Kanzlei leiten. Die sich laufend fortentwickelnde und am Markt seit Jahren etablierte Einheit schlage damit ein neues Kapitel auf.

„PwC Legal“ bedeutet dabei in Österreich konkret die oehner & partner rechtsanwaelte gmbh, die in Kooperation mit der PricewaterhouseCoopers Legal AG Rechtsanwaltsgesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main steht, heißt es dazu.

Die Laufbahn

Der auf Corporate und M&A spezialisierte Wirtschaftsanwalt Michael Lind war vor seiner Zeit bei PwC Legal u.a. als Partner der Wiener Anwaltssozietäten Wolf Theiss und Binder Grösswang tätig. Berufliche Auslandserfahrung sammelte er in London bei Slaughter and May (einer „Magic Circle“ Kanzlei) sowie in New York bei Alston & Bird.

Das Kerngebiet seiner Beratung liege in komplexen, meist grenzüberschreitenden Transaktionen im Finanzsektor sowie in den Bereichen Technologie, Life Sciences und klassische Industrie. Darüber hinaus berate er regelmäßig Family Offices und HNI. Intern bei PwC Legal war Michael Lind schon bisher für den Bereich Finance verantwortlich.

Die Statements

„Ich möchte unsere starke Situation mit einem hervorragenden Team und vollen Auftragsbüchern zum Anlass nehmen, nach neun Jahren die Führung in der Partnerschaft zu übergeben und freue mich darüber, dass Michael Lind, der seit vier Jahren Partner bei PwC Legal ist, sich bereit erklärte, weitere Verantwortung zu übernehmen“, wird Christian Öhner zitiert.

PwC Österreich CEO Rudolf Krickl: „Ich freue mich sehr darüber, dass Michael Lind als Managing Partner PwC Legal an der Seite von Christian durch die nächsten fünf Monate Transition-Phase führen wird. Gleichzeitig bedanke ich mich an dieser Stelle bei Christian für die jahrelange erfolgreiche Zusammenarbeit mit PwC Legal herzlich. Wir wünschen ihm nicht nur alles Gute und bestes Gelingen, sondern freuen uns, wenn wir uns bald auch wieder als Geschäftspartner sehen“, so Krickl.

Michael Lind: „Christian hat PwC Legal erfolgreich aufgebaut und ausgezeichnet geleitet. Er übergibt eine moderne, auf Teamwork beruhende und von hohen Qualitätsstandards geprägte Kanzlei. Dafür danke ich ihm im Namen des gesamten Teams sehr herzlich. Nun strebt er mit Ende Juni eine Veränderung an und wird in der Folge ein Unternehmen im Bereich AI und Technologie gründen. Im Sinn unseres Selbstverständnisses als technologieaffine Kanzlei sind wir sehr stolz darauf, dass jemand aus unserer Mitte sich diesen Zukunftsgebieten vollkommen widmen will.“