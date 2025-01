Nach 60 %-Kursplus: BAWAG verlängert gesamten Vorstand bis 2029

Großbanken. Die BAWAG Group hat die Mandate aller sechs Vorstandsmitglieder bis Ende Dezember 2029 verlängert. Die Aktie ist 2024 um rund 60 Prozent gestiegen.

Der Aufsichtsrat der BAWAG Group hat beschlossen, die Mandate aller sechs Vorstandsmitglieder bis Ende Dezember 2029 zu verlängern, so eine Aussendung. Diese Veränderungen spiegeln das langfristige Engagement – sowohl seitens des Aufsichtsrats als auch seitens der Vorstandsmitglieder – für das anhaltend profitable Wachstum und den Erfolg der BAWAG Group wider, heißt es.

Die BAWAG Group plant, am 4. März 2025 die Ergebnisse für das Finanzjahr 2024 zu veröffentlichen und am selben Tag einen Investorentag zu veranstalten. Anfang 2025 hat man die regulatorischen Genehmigungen zur Übernahme von Barclays Consumer Bank Europe mit Sitz in Hamburg erhalten.

Aktionäre froh, Politiker begehrlich

Zu den größten Anteilseignern der BAWAG Group zählt das Investmenthaus Cerberus, für das Performance-Zahlen bei Beteiligungen bekanntlich nicht gerade eine untergeordnete Rolle spielen. Die Bawag-Aktie ist im Jahr 2024 von rund 48 auf 81 Euro gestiegen und hat damit rund 60 Prozent zugelegt. Im Jahr 2025 (YTD) liegt das Kursplus aktuell bei 8 Prozent.

Ebenso wie andere österreichische Großbanken hat die Bawag in den letzten Jahren sehr gut verdient, ihr CEO Anas Abuzaakouk gilt (wegen der erfolgsabhängigen Entlohnung) als einer der bestverdienender Manager Zentraleuropas. Der Boom des Bankensektors hat aktuell auch Auswirkungen auf die politische Sphäre: In den Verhandlungen zur Bildung einer FPÖ-ÖVP-Koalition ist die Einführung einer neuen Bankenabgabe aufgetaucht, wie schon zuvor in den Verhandlungen von ÖVP, SPÖ und Neos.

Die Statements

„Meine Kolleginnen und Kollegen im Aufsichtsrat und ich freuen uns, bekannt geben zu können, dass die Mandate des Vorstands bis Ende 2029 verlängert wurden. Persönlich blicke ich mit großer Zuversicht und Vorfreude auf den Weg, der vor der BAWAG Group liegt. Insbesondere vor dem Hintergrund der jüngsten Akquisitionen war es mir ein Anliegen, sicherzustellen, dass das bewährte Team, das das Unternehmen in den vergangenen zehn Jahren erfolgreich transformiert hat, die strategische Ausrichtung weiterhin vorantreibt und damit die Kontinuität im Management gewährleistet bleibt“, wird Aufsichtsratsvorsitzender Egbert Fleischer zitiert.

„Zunächst möchte ich dem Aufsichtsrat meinen herzlichen Dank aussprechen, das langfristige Engagement des Vorstands sicherzustellen und für die jahrelange Unterstützung unseres Führungsteams. Seit mehr als einem Jahrzehnt arbeiten wir als starkes und eingespieltes Team zusammen und haben ein herausragendes Senior Leadership Team aufgebaut, das die Transformation unseres Konzerns maßgeblich vorantreibt. Unser Erfolg zeigt, wie lohnend es ist, geduldig und diszipliniert zu bleiben und strategische Entscheidungen stets mit einer langfristigen Perspektive zu treffen. Ich bin zutiefst dankbar für die Unterstützung seitens des Aufsichtsrats, Investoren, Kunden sowie unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie für das Vertrauen, das uns entgegengebracht wird, dieses außergewöhnliche Unternehmen führen zu dürfen. Noch nie war die Zukunft der Bank so vielversprechend wie heute, und wir blicken mit Begeisterung auf die zahlreichen Chancen, die vor uns liegen. Wir sind entschlossen, weiterhin unser Bestes zu geben und nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen“, so CEO Anas Abuzaakouk.