Ukraine baut Windstrom für 900.000 Haushalte mit Hogan Lovells

Energie-Unabhängigkeit. Hogan Lovells berät die Banken und den dänischen Exportfonds beim Windkraftwerk Tyligulska (Ukraine): Es soll Strom für 900.000 Haushalte liefern



Unter der Leitung von Partnerin Carla Luh und Counsel Stipe Bojanić hat Kanzlei Hogan Lovells internationale Banken und Dänemarks Export- und Investitionsfonds (EIFO) in Vertretung der dänischen Regierung bei einer 370 Millionen Euro Finanzierung für den Ausbau grüner Energiequellen in der Ukraine beraten. Konkret geht es dabei um die Phase II des Windkraftwerks Tyligulska in der Region Mykolajiw.

Das Projekt

Das Projekt, das von einer Tochtergesellschaft des größten privaten Energieinvestors der Ukraine, DTEK, entwickelt wurde, umfasst den Bau und Betrieb eines Windparks mit 83 Windturbinengeneratoren von Vestas und einer geschätzten Gesamtkapazität von fast 500 MW. Damit ist es laut den Angaben das größte Windenergieprojekt des Landes. Nach der Fertigstellung werde Phase II des Windparks Tyligulska jährlich 1,7 TWh für 900.000 Haushalte erzeugen und somit einen bedeutenden Beitrag zur Kapazität Erneuerbarer Energien und zur Energieunabhängigkeit der Ukraine leisten.

Carla Luh, Leiterin der deutschen Finance-Praxis bei Hogan Lovells: „Diese bedeutende Transaktion ist ein Beleg für die entscheidende Rolle internationaler Partnerschaften bei der Förderung großer Projekte im Bereich Erneuerbare Energien in der Ukraine. Wir sind stolz darauf, dass wir einen Beitrag zu dieser komplexen und wichtigen Finanzierung leisten konnten, die die Bedeutung nachhaltiger Energieinvestitionen auch vor dem Hintergrund großer Herausforderungen unterstreicht.“

Die Berater

Im Hogan Lovells Team für Banken und EIFO waren (Finanzierungen /Infrastructure Energy Resources and Projects): Carla Luh (Partner), Stipe Bojanić (Counsel), Merve Schmitte (Senior Associate), Isabel Ribeiro Mousinho (Associate), Marzieh Rad (Associate), Iryna Rybchuk (Foreign Research Assistant), Andrew Gallagher (Partner), Ed Wallis (Senior Associate), Wouter Jongen (Partner), Art van der Pols (Senior Associate), Jasmijn Touber (Associate).

In Sachen Due Diligence waren aktiv: Tobias Faber (Partner), Camilla Fröhlich (Senior Associate), Kristina Laewen (Senior Associate) und Asha Abram (Trainee Solicitor); zum ukrainischen Recht und für die Projekt-Koordination: Alesya Pavlynska (Business Lawyer); in der Ukraine: Sayenko Kharenko; in Dänemark: Kromann Reumert sowie in Rumänien: Filip and Company.