BDO eröffnet einen neuen Standort in Innsbruck

Westösterreich. Das Prüfungs- und Beratungsunternehmen BDO eröffnet seinen zweiten Standort in Tirol: Nun kommt die Landeshauptstadt Innsbruck zum Zug.

BDO eröffne damit den zweiten Standort in Tirol innerhalb weniger Monate (der erste war Schwaz) und sei nun auch in der Landeshauptstadt vertreten, so eine Aussendung. In den letzten Jahren haben mehrere Steuerkanzleien in Österreich mit regionalen Offensiven begonnen, darunter insbesondere auch Big Four-Kanzleien.

Der neue BDO-Mann in Innsbruck

Wie in solchen Fällen üblich beginnt BDO am neuen Standort nicht bei null, sondern holt einen bereits vor Ort aktiven Steuerprofi an Bord. „Ich freue mich sehr, dass wir nun nicht nur in Schwaz präsent sind, sondern mit Helmut Schuchter auch einen geschätzten Kollegen und ausgewiesenen Public Experten für den neuen Standort in Innsbruck gewinnen konnten“, so Peter Pilz, Partner und Executive Board Mitglied bei BDO.

Helmut Schuchter verfüge über jahrzehntelange Erfahrung in der Beratung der öffentlichen Hand. Der beeidete Sachverständige ist laut den Angaben darüber hinaus in den Bereichen Non-Profit, Mehrwertsteuer (national und international) sowie Immobilien und Finanzstrafrecht tätig.

BDO verfüge in Tirol nun über ein knapp 30-köpfiges Team, wobei u.a. Marcus Ager (Partner), Arno Amalthof (Senior Manager) und Michael Tauber (Manager) gemeinsam mit Helmut Schuchter die steuerliche Beratung abdecken sollen. In Bezug auf die Betreuung von Gemeinden bzw. Health Care Consulting kommen darüber hinaus mit Hannes Oberschmid und Johannes Hohenauer (beide Partner) zwei Spezialisten zum Einsatz.

„Den BDO Standort Innsbruck aufzubauen ist eine wunderbare Aufgabe, die es uns ermöglicht, unsere Kund:innen nicht nur weiterhin in bewährter Qualität zu begleiten, sondern ihnen mithilfe unseres Netzwerks auch zahlreiche neue Services anzubieten. Gleichzeitig ist es mir ein besonderes Anliegen, fundiertes Know-how an junge Kolleg:innen weiterzugeben und ihnen spannende Perspektiven am Standort Innsbruck aufzuzeigen“, wird Schuchter zitiert.