Gerhard Dafert wird Vorstand der NÖ-Gesundheitsagentur

St. Pölten. Die NÖ Landesregierung hat Gerhard Dafert zum Vorstand der Landesgesundheitsagentur bestellt. Er war bisher Vize.

Dafert werde diese Funktion mit Wirksamkeit vom 1. März 2025 antreten, so eine Aussendung der niederösterreichischen Landesregierung. Weiteres Mitglied des Vorstands ist Elisabeth Bräutigam.

„Jahrzehntelange Erfahrung“

„Gerhard Dafert hat jahrzehntelange Führungs- und Managementerfahrung. So hat er nicht nur als Landesamtsdirektor-Stellvertreter die Digitalisierung des Landesdienstes vorangetrieben, sondern hat als Leiter der Personalabteilung die Übernahme von fast 20.000 Bediensteten der Gemeindespitäler in den Landesdienst umsichtig begleitet und gesteuert“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Von Anfang an in die Entwicklung eingebunden, kennt er Organisationsstruktur und Personalwesen der Landeskliniken und der Landesgesundheitsagentur von Grund auf.“

Der im Jahr 1964 geborene Gerhard Dafert ist seit Juni 2021 Landesamtsdirektor-Stellvertreter. Zuvor übte er 20 Jahre lang das Amt des Leiters der Personalabteilung des Landes aus. In diese Zeit fielen auch die Übernahmen von rund 20 Gemeindespitäler durch das Land, mit fast 20.000 Beschäftigten, heißt es dazu.