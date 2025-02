Hörgeräte-Takeover: Demant kauft Ohrwerk mit Latham & Watkins

Frankfurt. Latham & Watkins hat die dänische Demant-Gruppe beim Erwerb von Ohrwerk beraten, einer Buy-and-Build-Plattform für Hörakustikunternehmen in Deutschland.

Latham & Watkins hat die weltweit führende Hörgesundheitsgruppe Demant A/S beim Erwerb der Ohrwerk Gruppe beraten, einer führenden Buy-and-Build-Plattform für Premium-Hörakustikunternehmen in Deutschland, so eine Aussendung. Verkäufer war die Private-Equity- und Asset-Management-Gesellschaft Nord Holding UBG mbH.

Das Beratungsteam

Im Team von Latham waren Otto von Gruben (Partner, Federführung, Frankfurt), Florian Brüggemann (Associate, Hamburg, Corporate), Marie-Christine Welp (Associate, Hamburg, Corporate/Real Estate), Christoph Engeler (Partner, Hamburg), Henrietta Ditzen (Düsseldorf), Antanas Grimalauskas (Hamburg, beide Associates, alle Corporate/Healthcare & Life Sciences), Jana Dammann de Chapto (Partner, Hamburg), Friederike Hammwöhner (Associate, Brüssel, beide Kartellrecht), Tobias Klass (Partner, Hamburg), Manuela Minsel (Associate, München, beide Tax), Kristina Hufnagel (Partner), Christian Strauß (Associate, beide Arbeitsrecht, München), Johannes Huschka und Thies Schmitte (beide Associates, Corporate/IP, Frankfurt).