Donau holt Eschenbrücher als Landesdirektor von der UNIQA

Versicherungen. Torsten Eschenbrücher wird Landesdirektor der Donau Versicherung in Vorarlberg. Er leitete bisher den Maklervertrieb der UNIQA.



Versicherungs- und Vertriebsprofi Eschenbrücher wird die Führung der rund 30 Mitarbeiter:innen der Donau in Vorarlberg übernehmen, so eine Aussendung. Aktuell betreut die Donau Versicherung (VIG-Gruppe) in Vorarlberg laut den Angaben rund 30.000 Kund:innen, darunter mehr als 2.400 Gewerbebetriebe. Neben der Landesdirektion verfügt das Unternehmen über drei Geschäftsstellen im westlichsten Bundesland Österreichs.

Die Laufbahn

Torsten Eschenbrücher, Jahrgang 1972, absolvierte 1994 seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann in Braunschweig. Seine Karriere führte ihn als Makler bzw. Maklerbetreuer über AON, Generali und RVM in den Stammvertrieb. Für die Zurich und später die UNIQA Versicherung in Vorarlberg führte er als Gebietsleiter die regionalen Stammvertriebsmannschaften. Seit 2014 hat er als Verkaufsleiter Maklervertrieb Vorarlberg bei UNIQA Österreich die strategische Entwicklung und Optimierung des Maklergeschäfts geleitet.