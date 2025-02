Liechtenstein macht Marion Schwab zur neuen Finanzvorständin

Stiftungen & Management. Die Liechtenstein Gruppe – sie gehört der Stiftung Fürst Liechtenstein – ernennt Ex-ÖBAG-Managerin Marion Schwab zur neuen Finanzvorständin.

Die Liechtenstein Gruppe, eine internationale Unternehmensgruppe in Besitz der Stiftung Fürst Liechtenstein – aber mit Sitz in Wien – gibt die Ernennung von Marion Schwab zum Vorstandsmitglied und CFO bekannt, so eine Aussendung. Schwab folge Johanna Baumgartinger nach und ergänze damit das neue Managementteam rund um Executive Director Stephan Langer und Managing Director Agriculture & Food Jorge Fernández Vidal.

Die Laufbahn

Zuvor war Marion Schwab laut den Angaben bei der Österreichische Beteiligungs AG (ÖBAG) im Bereich Finance & Controlling, sowie Investmentmanagement tätig und Beiratsvorsitzende der GKB-Bergbau GmbH. Von 2011 bis 2022 war sie in verschiedenen Funktionen bei VGN Medien Holding GmbH beschäftigt, zuletzt als stellvertretende CFO und Prokuristin. Ihre Ausbildung absolvierte die gebürtige Wienerin an der Wirtschaftsuniversität Wien und am Babson College Boston.

Die Aufgabe

Die Liechtenstein Gruppe ist in den Geschäftsfeldern Agrarwirtschaft, Nahrungsmittel und Forstwirtschaft tätig. Zu den Portfoliounternehmen zählen laut den Angaben Unternehmen in Österreich und Deutschland, wie The Lieco Company, der Guts- und Forstbetrieb Wilfersdorf, Forst Kalwang, die Liechtenstein Immobilien Wien – darunter das Gartenpalais und das Stadtpalais Liechtenstein, sowie u.a. das US-Reissaatgutunternehmen RiceTec.

Die Statements

„Mit Marion Schwab konnten wir eine erfahrene Finanz- und Controlling-Expertin für die Liechtenstein Gruppe gewinnen. Sie wird uns auf unserem nachhaltigen Wachstumskurs in unseren Kernbereichen unterstützen. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit“, so Stephan Langer, Vorstand und Executive Director der Liechtenstein Gruppe.

„Ich freue mich sehr, Teil der Liechtenstein Gruppe zu sein und gemeinsam mit Stephan Langer, Jorge Fernández Vidal und dem gesamten Team die nachhaltige Entwicklung der Gruppe weiter voranzutreiben“, so Marion Schwab.