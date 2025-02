Zementindustrie: Viktória Gável wird Forschungskoordinatorin

Wien. Viktória Gável ist neue Forschungskoordinatorin der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ). Ihre Aufgabe sind auch Normung und Uni-Kooperationen.

Viktória Gável hat im Jänner die Position der Forschungskoordinatorin bei der Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie (VÖZ) übernommen. In dieser Funktion betreue sie auch die nationale und internationale Normung und koordiniere die Zusammenarbeit mit Fachhochschulen und Universitäten, so eine Aussendung der Interessenvertretung.

Die Laufbahn

Dr. Viktória Gável, M.Sc., Ph.D. blicke auf 26 Jahre Erfahrung in der Forschung und Entwicklung der ungarischen Zementindustrie zurück. Außerdem hat sie ab 2007 in Ungarn die Zertifizierungsstelle für mineralische Baustoffe geleitet. Sie hat an der Universität Miskolc Rohstoffaufbereitungstechnik und danach berufsbegleitend Betontechnologie an der Technischen Universität Budapest studiert und 2013 ihr Doktorat an der Universität Miskolc abgeschlossen.

Das Statement

VÖZ-Geschäftsführer Sebastian Spaun: „Mit Viktória Gável gewinnt die Vereinigung der Österreichischen Zementindustrie eine internationale Expertin. Wir freuen uns, gemeinsam die großen Herausforderungen rund um das Thema der Transformation und Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu meistern.“