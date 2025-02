Pharmig ernennt Bernhard Wittmann zum Präsidenten

Pharma & Management. Ingo Raimon, Präsident der Pharmig, geht in Ruhestand. Ihm folgt interimistisch der bisherige Vizepräsident Bernhard Wittmann nach.

Ingo Raimon, Geschäftsführer bei AbbVie GmbH und Präsident der Pharmig, verabschiedet sich mit 31. März in den Ruhestand, teilt die Interessenvertretung der pharmazeutischen Industrie in einer Aussendung mit. Auf Raimon folgt demnach mit 1. April 2025 und bis zur Generalversammlung im Mai der bisherige Vizepräsident, Bernhard Wittmann, Geschäftsführer der Sigmapharm Arzneimittel GmbH, als neuer Präsident der Pharmig nach.

Darüber hinaus habe der Verbandsvorstand Roland Huemer, Vorstandsvorsitzender der Richter Pharma AG, zum Vizepräsidenten bestellt. Elisabeth Keil, Geschäftsführerin bei Daiichi Sankyo Austria GmbH, bleibt weiterhin Vizepräsidentin.

Das Präsidium sowie der gesamte Vorstand werden am 16. Mai im Rahmen der Generalversammlung neu gewählt. Die Pharmig ist eine freiwillige Interessenvertretung der österreichischen Pharmaindustrie mit rund 120 Mitgliedern, die den Medikamenten-Markt laut den Angaben zu gut 95 Prozent abdecken.

Die Laudatio

Alexander Herzog, Generalsekretär der Pharmig, dankt dem scheidenden Präsidenten für sein Engagement: „Ingo Raimon ist ein versierter Kenner des Gesundheitssystems mit jahrzehntelanger Erfahrung, die er bereits seit 2013 als Vorstandsmitglied in unsere Interessenvertretung eingebracht hat. In seiner Arbeit für den Verband hat er stets das Verbindende vor das Trennende gestellt und sich in seiner konstruktiven Herangehensweise und verlässlichen Art insbesondere für einen starken Forschungs- und Produktionsstandort Österreich eingesetzt. Ebenso wichtig war es ihm, daran zu arbeiten, dass neben bewährten Präparaten vor allem auch neue, innovative Medikamente rasch und uneingeschränkt den Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen.“