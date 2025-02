Sissy Weilharter ist jetzt Anwältin bei Haslinger / Nagele in Wien

Wien/Linz. Sissy Weilharter (32) ist jetzt Rechtsanwältin am Wiener Standort der Kanzlei Haslinger / Nagele.

Im Jänner 2025 stieg Sissy Weilharter zur Rechtsanwältin bei Haslinger / Nagele Rechtsanwälte GmbH auf und verstärkt das Team Vergabe- und Kartellrecht am Wiener Standort der Kanzlei, so eine Aussendung.

Laufbahn und Aufgaben

Die Tätigkeitsschwerpunkte von Mag. Sissy Weilharter, BA liegen laut den Angaben im Vergabe- und Kartellrecht, insbesondere an der Schnittstelle dieser Rechtsbereiche. Dazu gehören die Auftragsvergabe, die Teilnahme an Vergabeverfahren sowie die Vergabe-Compliance. Darüber hinaus unterstütze sie Unternehmen in kartellrechtlichen Fragestellungen und vertrete sie in Kartellgeldbußenverfahren sowie in zivilrechtlichen Schadenersatzprozessen mit Kartellrechtsbezug, heißt es dazu. Sie ist auch eingetragene Mediatorin und als Fachautorin aktiv (u.a. Beiträge zum „Handbuch Corporate Compliance“, Manz).