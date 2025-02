So setzt Taylor Wessing MLex für Kartellrecht und Compliance ein

Interview. Martin Eckel, Partner und Head of Compliance / Competion, EU & Trade bei Taylor Wessing, spricht auf der LexisNexis-Webpräsenz über den Nachrichtendienst MLex im Praxis-Einsatz.

Taylor Wessing stärke mit MLex seine Beratungsexpertise im Bereich Kartellrecht und Compliance, heißt es dort: Der Nachrichtendienst MLex von LexisNexis biete globale Einblicke und Analysen, die eine rasche Reaktion auf Chancen und Bedrohungen ermöglichen. Rechtsanwalt Martin Eckel – Partner und Head of Compliance sowie Competition, EU & Trade bei Taylor Wessing CEE – schildert den Einsatz von MLex für Expertise im Bereich Kartellrecht und Compliance.

Warum ist MLex für Sie als Rechtsanwalt eine wertvolle Ressource?

Martin Eckel: Mit MLex erhalte ich umfassende, hochaktuelle Berichterstattung und Analysen zu regulatorischen, wettbewerbsrechtlichen und Compliance-Themen. Insbesondere in einem dynamischen Bereich wie dem Kartellrecht sind regelmäßige Updates entscheidend, um Mandanten über neue Entwicklungen und Gesetzesänderungen zu informieren. Durch die internationale Reichweite deckt MLex nicht nur regionale, sondern auch globale regulatorische Trends ab. Dies ermöglicht es uns Anwälten, Mandanten proaktiv zu beraten und auf rechtliche Herausforderungen frühzeitig vorzubereiten.

Inwiefern profitieren Sie von der Expertise und dem Fachwissen der MLex-Analyst:innen?

Martin Eckel: Die Analyst:innen von MLex sind auf komplexe regulatorische und kartellrechtliche Fragestellungen spezialisiert, was bedeutet, dass sie über tiefgehendes Fachwissen in diesen Bereichen verfügen. Als Rechtsanwalt profitiere ich von ihren fundierten Analysen, da sie oft auf Details und Aspekte hinweisen, die in der allgemeinen Berichterstattung übersehen werden. Dies hilft mir ua, komplexe Sachverhalte besser zu verstehen und meine Mandanten umfänglicher zu beraten, insbesondere bei der Einschätzung von Risiken und der strategischen Vorbereitung auf rechtliche Auseinandersetzungen.

Wie kann MLex Ihnen dabei helfen, effektive Compliance-Programme und -Schulungen für Ihre Mandant:innen zu entwickeln und umzusetzen?

Martin Eckel: MLex liefert detaillierte Informationen über regulatorische Best Practices, Urteile und Vorschriften, die entscheidend für die Gestaltung effektiver Compliance-Programme sind. Die Berichte über Branchenstandards und spezifische Compliance-Verstöße können als Grundlage für die Entwicklung praxisnaher Schulungsprogramme dienen.

Wie unterstützt MLex Sie bei der Bewertung und Minimierung von kartellrechtlichen Risiken im Zusammenhang mit Fusionen, Übernahmen oder anderen Transaktionen?

Martin Eckel: Bei Fusionen und Übernahmen ist die kartellrechtliche Prüfung ein entscheidender Faktor, und MLex bietet umfassende Analysen und Berichte über ähnliche Fälle und deren regulatorische Behandlung. Durch die Berichterstattung über Entscheidungen von Wettbewerbsbehörden in verschiedenen Ländern kann MLex frühzeitig Risiken identifizieren, die im Rahmen solcher Transaktionen relevant werden könnten. Dadurch kann ich meine Mandanten besser und entsprechend früher über potenzielle Hürden aufklären.

Im Vergleich zu anderen Anbietern von Informationen und Dienstleistungen in diesem Bereich: Welche Vorteile bietet MLex für Sie als Rechtsanwalt?

Martin Eckel: MLex zeichnet sich durch seine spezifische Ausrichtung auf regulatorische und kartellrechtliche Themen aus und bietet tiefere Einblicke als viele andere Informationsanbieter. Während andere Plattformen oft nur allgemeine Nachrichten liefern, fokussiert sich MLex auf präzise rechtliche Analysen und die Auswirkungen auf verschiedene Branchen. Zudem bietet MLex eine globale Abdeckung, was insbesondere für unsere internationalen Mandanten von Vorteil ist, wenn grenzüberschreitende Rechtsfragen zu lösen sind.

Wie hilft Ihnen MLex dabei, Ihre Mandant:innen bei der Vorbereitung auf mögliche Kartellrechtsverstöße und Untersuchungen zu unterstützen?

Martin Eckel: MLex liefert detaillierte Berichte über aktuelle Ermittlungen, Strafen und rechtliche Entwicklungen im Bereich Kartellrecht, was Rechtsanwälte nutzen können, um Mandanten gezielt auf potenzielle Risiken vorzubereiten. Die Analysen vergangener Fälle und Sanktionen bieten wertvolle Einblicke in die Vorgehensweise von Regulierungsbehörden und ermöglichen es, unseren Mandanten proaktive Maßnahmen zu empfehlen. Diese Informationen helfen auch bei der Entwicklung von Strategien zur Verteidigung und Risikominimierung bei laufenden oder bevorstehenden Untersuchungen.

Unterstützt MLex Sie dabei, Ihren Mandant:innen bei der Koordinierung und Harmonisierung von Compliance-Bemühungen in verschiedenen Rechtsordnungen und Ländern zu helfen?

Martin Eckel: Ja. MLex bietet länderspezifische Analysen und Berichte, die besonders nützlich sind, wenn Mandanten in mehreren Rechtsordnungen tätig sind. Diese Informationen helfen uns insbesondere, die Compliance-Bestimmungen in verschiedenen Ländern zu verstehen und sicherzustellen, dass die Compliance-Programme überall konform sind. Durch die Vergleichbarkeit der Berichterstattung zwischen verschiedenen Regionen unterstützt MLex die Harmonisierung von Compliance-Bemühungen, sodass unsere Mandanten einheitliche und grenzüberschreitend gültige Programme umsetzen können.

Link: Nachrichtendienst MLex (LexisNexis)